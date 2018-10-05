Arabacıoğlu yeniden başkan

Gönyeli spor kulübü olağanüstü genel kurulu önceki akşam gerçekleştirildi.

Camianın ilgisizliği nedeniyle istifa eden başkan arabacıoğlu gelen destek beyanları karşısında göreve yeniden talip oldu.

Önceki akşam yapılan genel kurulda başkan Ömer Arabacıoğlu tek aday olarak girdiği seçimde üyelerden onay alarak yeniden başkan seçildi.

Arabacıoğlu başkanlığında oluşan yeni yönetimde ise asbaşkan İlker Ertemel, Asbaşkan Mustafa Akyön, sekreter Ali Alp Kolozali, Mali İşler Sorumlusu Deniz Hacı, Veznedar İsmail Saykal, sosyal faaliyetler Burak Erin, stad sorumlusu Yılmaz Behlül ve Ahmet Kocayiğit, futbol sorumluları Bekir Damdelen ve Yusuf Hacı, yan dallar sorumlusu Fırat Merttürk, voleybol sorumlusu Mustafa Toycan, Basketbol sorumlusu Ömer Şan, Lokal Sorumlusu Mehmet Kofalı yeraldı.