banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94241
ALTIN
209.731
DOLAR
5.3199
STERLİN
6.8431
EURO
6.0950
Sahtekarlıkla 30 bin Euro çarptı
SAHTEKARLIKLA 30 BİN EURO ÇARPTI
Cebeci tutuklu bekleyecek
CEBECİ TUTUKLU BEKLEYECEK
Demir ve Yağmurlu 6 ay hapis yatacak
DEMİR VE YAĞMUR 6 AY...
Yağmur geliyor
YAĞMUR GELİYOR!
banner282

Antalya’da Atletizm konuşuldu

Antalya’da Atletizm konuşuldu

20 Kasım 2018 Salı 08:31
Antalya’da Atletizm konuşuldu

Türkiye atletizm federasyonunun her yıl rutin olarak düzenlediği ve üst düzey antrenörlerin katıldığı; bir önceki yılın değerlendirilmesi ve birsonraki yılın planlamasının yapıldığı değerlendirme ve planlama toplantısı bu yıl Antalya'da gerçekleştirildi. Sprint Koşular Koordinatörü Aydın Çetin ve Yardımcısı Ahmet Ali Baş'ın organizatörlüğünde gerçekleşen toplantılar geçen yılın değerlendirilmesi, gelecek yılın planlaması ile sprint özelinde uygulanabilecek testler, sakatlıkların önlenmesi, IAAF katılım standartları, 4x100m Analizleri ve sprint antrenmanının yıllık planlaması konularında birdizi seminerler de verildi.

kazanılan tolam 456 uluslararası madalyanın 156’sının sprint branşında kazanıldığına vurgu yapılırken; Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve Kıtalararası Kupasında erkekler 4x100m'de alınan ikinciliklerin yıla damga vurduğuna dikkat çekildi.

Keleş seminer verdi

Ülkemizin başarılı Antrenörü Celal Keleş'in de geçmiş yıllarda olduğu gibi davet edildiği toplantıda ''Sprint Antrenmanının Yıllık Planlaması'' konusunda katılan antrenörlere bir seminer verdi. Sprintin genel ve özel yıllık planlaması hakkında bilgiler aktaran Keleş aynı zamanda Avrupa Şampiyonası süresince Berlin'de katılmış olduğu Coaches Club seminerlerindeki son uygulama bilgilerini de antrenörlerle paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman Klasikciler’i kabul etti
Erhürman Klasikciler’i kabul etti
Klasikler Akıncı’yı ziyaret etti
Klasikler Akıncı’yı ziyaret etti
Filede mücadele 3 hafta
Filede mücadele 3 hafta
U-17’de 10.hafta maçları ertelendi
U-17’de 10.hafta maçları ertelendi
Emektarlar’ın şampiyonu Ahmet Türeller
Emektarlar’ın şampiyonu Ahmet Türeller
Şampiyon Türkiye Masterleri
Şampiyon Türkiye Masterleri
Londra Futbol Federasyonu’ndan Erhürman’a ziyaret
Londra Futbol Federasyonu’ndan Erhürman’a ziyaret
Rifat Berkel başkanlığa aday
Rifat Berkel başkanlığa aday
Hala Sultan galip
Hala Sultan galip
Çağıner turnuvası tamamlandı
Çağıner turnuvası tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim