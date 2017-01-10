Yenicami Spor Kulübü tarafından düzenlenen Mustafa Güvenir Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Anı Turnuvası John’un

Yenicami Spor Kulübü tarafından düzenlenen Mustafa Güvenir Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği’nin destekleri ile Yenicami Spor Kulübü Darts Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada birinciliği John Swayne elde etti.









Darts liglerinin devre arasında yapılan turnuvada ikinci Tamer Kaya, üçüncü ise Alina Dochery oldu.

Turnuvada dereceye giren sporcular ve diğer ödüller şöyle:

1)John Swayne

2)Tamer Kaya

3)Alina Dochery

Diğer ödüller

En yüksek sayıdan bitiren dartsçı: Turgut Çalıcı

En az dartsta bitiren sporcu: Sedat Sedatgil

En yüksek sayı atan dartsçı: John Swayne



