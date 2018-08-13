Anı maçında Cihangir galip 3-0

Cihangir Spor Kulübü tarafından organize edilen ve Hasan Mehter anısına oynanan anı karşılaşması önceki gün oynandı.

Cihangir Stadı’nda Hasan Mehter anısına oynanan karşılaşmada Cihangir ile Çetinkaya karşı karşıya geldi.

İlk yarıda Cihangir denemeye aldığı yabancı oyuncu Bideni’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Cihangir ilerleyen dakikalarda Uche ile bir gol daha buldu ve devreyi 2-0 önde tamamladı. 2.devrede de golü bulan yine Cihangir oldu ve Bideni’nin attığı golle skoru 3-0 yaptı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Karşılaşma sonunda turnuva birincisi Cihangir kaptanı Fırat Ersalan’a kupası Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler tarafından verildi.