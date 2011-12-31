Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

AMRABAT FENER YOLUNDA

AMRABAT FENER YOLUNDA

31 Aralık 2011 Cumartesi 10:11
AMRABAT FENER YOLUNDA
banner238

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın çok istediği ancak alamadığı yıldız oyuncu için Kayserispor kulübünün kapısını çaldı. Amrabat'ın faydalı olamayacağını düşünen Kayserispor yönetimi Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Ara transferde öncelikle çok kaliteli bir golcü arayan Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığı sağ kanat için de sürpriz bir hamle yaptığı ve Kayserisporlu Nordin Amrabat'a kancayı taktığı ortaya çıktı. İssiar Dia'yı golcü transferi için takasta kullanmayı düşünen Fenerbahçe'nin sürpriz bir girişimde bulunarak gizlice Amrabat için Kayserispor'un nabzını yokladığı öğrenildi. Amrabat'ı Galatasaray'a kesinlikle satmayacağını ilan eden Kayserispor'un F.Bahçe'ye ise sıcak baktığı ifade ediliyor.

"Galatasaray'da oynamak istiyorum" dediği gerekçesiyle Kayserispor'da A2 takımına gönderilen Faslı futbolcunun da kulübünden kesinlikle ayrılmak istediği ve Fenerbahçe dahil olmak üzere büyük takımların hepsine gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Kayserispor'a para + oyuncu teklifinde bulunduğu belirtilirken, ilk yarıda 15 maçta oynayıp 3 gol atan 25 yaşındaki Amrabat'ın 2. yarıda sarı-lacivertli formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Son Güncelleme: 31.12.2011 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim