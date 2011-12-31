AMRABAT FENER YOLUNDA

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın çok istediği ancak alamadığı yıldız oyuncu için Kayserispor kulübünün kapısını çaldı. Amrabat'ın faydalı olamayacağını düşünen Kayserispor yönetimi Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Ara transferde öncelikle çok kaliteli bir golcü arayan Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşadığı sağ kanat için de sürpriz bir hamle yaptığı ve Kayserisporlu Nordin Amrabat'a kancayı taktığı ortaya çıktı. İssiar Dia'yı golcü transferi için takasta kullanmayı düşünen Fenerbahçe'nin sürpriz bir girişimde bulunarak gizlice Amrabat için Kayserispor'un nabzını yokladığı öğrenildi. Amrabat'ı Galatasaray'a kesinlikle satmayacağını ilan eden Kayserispor'un F.Bahçe'ye ise sıcak baktığı ifade ediliyor.



"Galatasaray'da oynamak istiyorum" dediği gerekçesiyle Kayserispor'da A2 takımına gönderilen Faslı futbolcunun da kulübünden kesinlikle ayrılmak istediği ve Fenerbahçe dahil olmak üzere büyük takımların hepsine gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Kayserispor'a para + oyuncu teklifinde bulunduğu belirtilirken, ilk yarıda 15 maçta oynayıp 3 gol atan 25 yaşındaki Amrabat'ın 2. yarıda sarı-lacivertli formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.