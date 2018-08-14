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Amacına ulaştı

Amacına ulaştı

14 Ağustos 2018 Salı 08:41
Amacına ulaştı

KTFF, MHK ve KTFHGD işbirliğinde organize edilen 5 günlük İzmir kampı tamamlandı

Abdullah ZAİFOĞLU/KTSYD/BALÇOVA/İZMİR

Kamp boyunca yapılan antrenmanlar dışında hakemlerle her gün gurup toplantıları da yapıldı. Kamp boyunca yapılan çalışmalara sakatlıkları olanların dışında katılım tam oldu. Deneyimli hakemlerle genç hakemlerin kamptaki birliktelikleri de dikkat çekti. Antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin özellikle disiplin konusunda taviz vermemesi antrenmanları çok daha ciddi geçmesini sağladı.

Türkiye faal futbol hakemler ve gözlemciler derneği genel merkez üyesi Kenan Yarar da MHK Başkanı, EPAK Başkanı, KTFHGD Başkanı tarafından makamında ziyaret edildi.

Üst Klasman hakemlerle toplantı

Tüm klasman hakemleri ile olduğu gibi üst klasman hakemleri ile de kampın son gününde bir toplantı yapıldı.

Toplantıda bir konuşmada vitrin hakemi olan üst klasman hakemlerinin her aman göz önünde olduklarını unutmamaları istendi. Yapılan hataların yıllar geçse de unutulmadığını, bu nedenle bulundukları yeri korumaları gerektiği, üst klasmana çıkmak kolay ancak, orada kalmanın çok daha zor olduğu anlatıldı.

Saha içi ve saha dışı her zaman örmek olunması gerektiğini, özellikle maçlarda teknik adamlarla çok fazla muatap olunmasını, maşlar sırasında olası problemlerini mutlaka raporlarına yazmaları istendi.

Toplantıya katılan hakemler de özellikle maç tayinlerinin daha erken belirlenmesi ve maşlar öncesi, maç sırası ve maç sonlarında yaşadıkları sorunları dile getirerek fikir alış verişinde bulundular.

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