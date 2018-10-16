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Alnar Dünya Şampiyonası’nı istiyor

Alnar Dünya Şampiyonası’nı istiyor

16 Ekim 2018 Salı 09:19
Alnar Dünya Şampiyonası’nı istiyor

Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC takım olarak şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon bilardocumuz Mustafa Alnar ise bireysel olarak U19 Avrupa ikinciliğini elde etti.

Dr. Fazıl Küçük Oyunları kapsamında düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC takımı şampiyonluğa ulaşırken şampiyon bilardocumuz Mustafa Alnar bireysel olarak U19 Avrupa ikinciliğini elde etti. Alnar ayni zamanda geleneksel olarak düzenlenen ve genel klasmana etkisi bulunan Doğan Nadiri Anı Turnuvasını da büyükler şampiyonu olarak tamamladı. Şampiyon bilardocu şimdiki hedefinin bu ay sonu Rusya’da yapılacak olan U-19 Gençler Dünya Şampiyonası’nda zirvede yer almak olduğunu açıkladı.

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