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Alex'in Son Maçı Galatasaray'a Karşı!

Coritiba formasıya jübile yapan sambacı, Alanya Turnuvası için yeniden Türkiye’ye gelecek. İlk maçını Beşiktaş, son sınavını ise Galatasaray’a karşı verecek.

Alex'in Son Maçı Galatasaray'a Karşı!

Coritiba formasıya jübile yapan sambacı, Alanya Turnuvası için yeniden Türkiye’ye gelecek. İlk maçını Beşiktaş, son sınavını ise Galatasaray’a karşı verecek.

20 Aralık 2014 Cumartesi 18:13
Alex'in Son Maçı Galatasaray'a Karşı!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve kaptanı Alex de Souza'nın yolu yine Türkiye'den geçecek... Ülkesinde jübile yapan ve sarı lacivertli formayla Türkiye'de de jübile yapma talebine Fenerbahçe tarafından izin verilmeyen Brezilyalı yıldız, son kez Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı Coritiba formasını Alanya'da giyecek.

Ünlü organizasyon firması Sport Park Yönetim Kurulu Başkanı Doğukan İntepe'nin verdiği bilgilere göre 'Sport Park Uluslararası Futbol Turnuvası'na Brezilya'dan Coritiba, Arjantin'den River Plate, Beşiktaş ve Galatasaray katılacak. 
Son Güncelleme: 20.12.2014 18:15
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