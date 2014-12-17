Alex Jübile İçin Geliyor!

Fenerbahçe taraftarı, Alex de Souza’yı İstanbul’da son bir kez seyretme fırsatı bulacak.

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra formasını giydiği ilk kulüp olan Coritiba’da aktif futbol yaşamına nokta koyan ünlü yıldız için F.Bahçe’nin bir jübile yapıp yapmayacağı tartışılıyordu.



Bu noktada devreye giren Fener’in eski yöneticisi Sadettin Saran, Alex’e İstanbul’da bir jübile yapmak için hazırlıklara başladı. Mayıs ayında Olimpiyat Stadı’nda yapılması planlanan törende Sambacı’nın birlikte top koşturduğu arkadaşlarından oluşan takımın, Dünya Karması’na karşı mücadele etmesi planlanıyor.