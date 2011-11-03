Alex De Souza'nın Cezası Belli Oldu

Futbol Federasyonu Profesyonel FutbolDisiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcuAlex de Souza'ya bir maç men cezası verdi.



PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:



1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.10.2011 tarihindeoynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.Spor Toto Süper Lig müsabakasında, basın toplantısına 2. futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içerinde 2. Kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, ambulans ve itfaiyenin seyircilerin alınmasından sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, toplam 95.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.10.2011 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş.'nin, toplam 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- BURSASPOR Kulübünün, 30.10.2011 tarihinde oynanan BURSASPOR - MANİSASPOR SporToto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içerinde 2. Kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 29.10.2011 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - SAMSUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ambulans ve itfaiyenin seyircilerin stadyuma alınmasından sonra stadyuma gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 31.10.2011 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALEXSANDRO DE SOUZA'nın, rakip takımsporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Kulübünün, 31.10.2011 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.10.2011 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- MEDICAL PARK ANTALYASPOR Kulübü hakkında, 29.10.2011 tarihinde oynanan MEDICAL PARK ANTALYASPOR - ORDUSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada MEDICAL PARK ANTALYASPOR Kulübünün, görevli giriş kapısında turnike yer almamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- ORDUSPOR Kulübü hakkında, 29.10.2011 tarihinde oynanan MEDICAL PARK ANTALYASPOR - ORDUSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, saha olayları nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



10- MKE ANKARAGÜCÜ SPOR Kulübünün, 30.10.2011 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Spor Toto Süper Lig grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içerinde 2. Kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir!