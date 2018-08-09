Akova’dan iki transfer

K-Pet Birinci lig temislcisi Akova transferde atağa kalktı. Yeni sezonda ligde iyi bir süreç hedefleyen Orta Mesarya temsilcisi kaleci Çağatay Gürler’i kiralık, sağ kanat oyuncusu Hasan Yaşınses’i ise bonservisli olarak kadrosuna dahil etti. Teknik Direkötlük koltuğunda Eralp Şerifoğlu’nun yer alacağı Akova spor kulübünde, Şerifoğlu’nun yardımcılıklarını ise Abdullah Özerinç ve Şemsi Oyuncu yapacak. U21 takımının başına Hasan Ozaner’i getiren Orta Mesarya temsilcisinde transfer görüşmelerinin devam ettiği ve ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin olacağı belirtildi.