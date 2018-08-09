Akova’da Ozaner aday

Ligin başlamasına kısa bir süre kala birinci lig temislcisi Akova’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Orta Meserya temsilcisinde, son gelişme ise 14 Ağustos akşamı yapılacak olan, olağan genel kurul oldu. Mevcut Başkan Sermen Vudalı2nın yorgunluğu yanında yoğun işleri nedeniyle görevi devretme kararı sonrası, eski başkan Cengiz Ozaner kolları sıvayarak iyi ve güçlü bir ekiple görevi devralmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda 14 Ağustos akşamı saat 20:00 de kulüp binasında olağan üstü genel kurula gidecek olan Akova Spor Kulübü’nde Sermen Vudalı dönemi tamamlanmış olacak.