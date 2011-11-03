Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ah be Trabzon ne yaptın!

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında sahasında CSKA Moskova ile 0-0 berabere kaldı...

Ah be Trabzon ne yaptın!

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında sahasında CSKA Moskova ile 0-0 berabere kaldı...

03 Kasım 2011 Perşembe 09:51
Ah be Trabzon ne yaptın!
banner238

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında sahasında CSKA Moskova ile 0-0 berabere kaldı. Konuk takım 74. dakikada 10 kişi kaldı ancak bordo-mavili takım bu dakikadan sonra da istediği oyunu sahaya yansıtamadı...

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 74. dakikada Doumbia'nın kırmızı kart gördüğü mücadele sonunda iki takım da 1 puana razı oldular. Karşılaşma sonunda CSKA Moskova 5 paunla 2. sırada, Trabzonspor da 5 puanda 3. sırada kaldı.. İki takım arasında averaj farkı bulunuyor... Grupta oynanan diğer maçta İnter sahasında Lille'i 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü...

Semih Bahadır'ın objektifinden Maçtan notlar Teknik direktör Şenol Güneş, 18 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile yapılan maçın 6'ncı dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gören ve aldığı 3 maçlık cezası sona eren golcü futbolcusunu ilk 11'de sahaya sürdü. Geçen hafta ligde Gaziantepspor ile yapılan maçta da hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın 75 günlük Avrupa kupalarında forma giyme hasreti de bu maçla birlikte sona erdi. Burak, bordo-mavili formayla ilk kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçında sahaya çıktı. Henrique yedek kulübesinde 27 Eylül'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, Fransa'nın Lille takımı ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada sakatlanan, ardından da ameliyat olan Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique de tekrar kadroda yer buldu.

Teknik direktör Güneş tarafından yedek kulübesinde oturtulan Henrique, 5 maç sonra formasına kavuşurken, 35 gün sonra UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi grup mücadelesi veren takımının kadrosunda yer buldu. Henrique'nin dönmesi nedeniyle Polonyalı golcü Pawel, maç kadrosunda yer almadı. Güneş beklenen 11'i sahaya sürdü Şenol Güneş, karşılaşmaya beklenen 11'i ile takımını sahaya sürdü. Geçen sezon ligin 25'inci haftasındaki Kasımpaşa maçında sakatlanarak ameliyat olan kaleci Onur ise yedek kulübesinde yer alırken, başarılı eldiven, sakatlığının ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi grup maçında kadroya girdi.

Taraftarlar tribünleri doldurdu Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdiler. Hüseyin Avni Aker Stadı'na gelen 20 bin dolayındaki taraftar, müsabaka öncesi ellerinde kulüp tarafından dağıtılan Trabzonspor bayrakları ile coşkulu bir biçimde takımlarına destek verdiler. Misafir takım tribününde yer alan yaklaşık 500 kişilik CSKA Moskova taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadılar. Yoğun güvenlik önlemleri Karşılaşmada 450'si özel güvenlikçi olmak üzere bin 209 güvenlik mensubu görev yaptı.

Taraftarlar iki aşamalı güvenlik çemberi ve üst aramasından geçirildikten sonra tribünlere alındılar. Gün boyu Trabzon kent merkezinde bulunan 15 civarındaki CSKA Moskova taraftarı da güvenlik görevlileri tarafından herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşın takip edildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümü de karşılaşmayı tribünden izlediler.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Alberto Undiano Mallenco xxx, Fermin Martinez Ibanez xxx, Juan Carlos Yuste Jimenez xxx (İspanya)

Trabzonspor: Tolga xxx, Celustka xx, Giray xx, Glowacki xx, Cech xx, Serkan xx (Dk. 60 Alanzinho x), Zokora xxx, Colman xx, Adrian x (Dk. 81 Aykut x), Halil x (Dk. 60 Henrique x), Burak xx

CSKA Moskova: Gabulov xx, Aleksei Berezutski xx, Vasili Berezutski xxx, Ignashevic xx, Schennikov xxx, Mamaev xx (Dk. 80 Semberas x), Aldonin xx, Dzagoev xx, Tosic xx (Dk. 70 Cauna x), Vagner Love xx, Doumbia xx

Kırmızı kart: Dk. 73 Daumbia (CSK Moskova)

Sarı kartlar: Dk. 26 Mamaev, Dk. 59 Vagner Love (CSKA Moskova), Dk. 56 Zokora, Dk. 58 Adrian (Trabzonspor)

Son Güncelleme: 03.11.2011 09:51
Anahtar Kelimeler:
şampiyonlarLigiTrabzonsporCskaMoskova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim