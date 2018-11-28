AGEV Senior Tenis Turnuvası tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu AGEV Senior Turnuvası Lefkoşa Şehir Kulübün de oynanan final maçlarıyla tamamlandı.
Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.
Kadınlar 30 +
1. Şafak Güzoğlu
2. Kadriye Depreli
Kadınlar 40 +
1. İpek Civisilli
2. Ece Karabatak Yerebakan
Erkekler 35 +
1. Özgü Samioğlu
2. Orhun Doğasal
Erkekler 45 +
1. Salih Kasapoğlu
2. Emre Hakkı Laçiner
Kadınlar Açık Lisanssız
1. Gamze Kanıdinç
2. Elif Onan
Erkekler Açık Lisanssız
1. Ümit Onan
2. Mehmet Köle