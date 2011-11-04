Ada'dan Müjdeli Haberler Var

Ocak ayında transfer yapması beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ada'dan iyi haber geldi.

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu Didier Drogba, Chelsea'den ayrılmaya kararlı. Sezon sonunu beklemek istemeyen sarı-kırmızılılar, takımdan kopmaya hazır olan yıldız forveti kadrosuna katmak için Chelsea'ye yeni bir teklifte bulunacak.

Niang'ı gönderdikten sonra Bienvenu'yü kadrosuna katan Fenerbahçe ise forvet hattından memnun değil. 20 gün içinde şike iddianamesinin açıklanmasıyla birlikte akıbeti belli olacak sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları durmuyor. İşte Fener'in forvet adayı!

Manchester City ile büyük sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Arjantinli yıldız Carlos Tevez'in kiralanması bekleniyor. Basındaki iddialara göre City de oyuncusunu kiralamaya hazır. Halihazırda ise en uygun teklifi Fenerbahçe'nin verdiği konuşuluyor.

Bununla birlikte İngiliz The Sun Gazetesi de Fenerbahçe hakkında bir haber yaptı. Ancak Sun'ın verdiği müjdeli haber İngiltere'den değil, İspanya'dan. İddialara göre Fenerbahçe, Real Madrid'in başarılı savunma oyuncusu Ricardo Carvalho ile anlaşmış. Devre arasında Portekizli Türkiye'ye gelecekmiş.