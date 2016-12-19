Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen ve her yıl sezon açılışı olarak oynanan Merhum Tezer Tayanç Darts Turnuvası’nda Faik Amcaoğlu şampiyon oldu.

Açılış turnuvası Amcaoğlu’nun



Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen ve her yıl sezon açılışı olarak oynanan Merhum Tezer Tayanç Darts Turnuvası geçtiğimiz hafta yapıldı.

Güzelyurt Belediyesi sponsorluğunda yapılan ve 43 kişini katıldığı turnuvada Faik Amcaoğlu şampiyon oldu. Faik Amcaoğlu ile Mustafa Behlül arasında oynanan final maçında Amcaoğlu 3-0 galip gelerek mutlu sona ulaştı.







Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödüllerini Azmi Tayanç, Tezer Tayanç, İnanç Tayanç, Hasan Çoban, Tahsin Tayanç ve Tamer Tayanç verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

YARI FİNALLER

1.Mustafa Behlül-Tarık Kurdaş: 3-1

2.Faik Amcaoğlu-Dave Horsfall: 3-0

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

Tarık Kurdaş-Dave Horsfall: 3-0

FİNAL MAÇI

Faik Amcaoğlu-Mustafa Behlül: 3-0

DİĞER ÖDÜLLER

En Yüksek Sayı Atan Dartsçı: Polat Yeniçer (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Dartsçı: Faik Amcaoğlu (130 sayıdan)

En Az Dartta Bitiren Dartsçı: Mustafa Behlül (15 dart)