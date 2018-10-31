banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
215.437
DOLAR
5.5067
STERLİN
7.0111
EURO
6.2488
Polisten sahte dolar uyarısı
POLİSTEN SAHTE DOLAR UYARISI
Girne'de sahte para
GİRNE'DE SAHTE PARA
Tavuk çiftliğinde 77 kök Hintkeneviri
TAVUK ÇİFTLİĞİNDE 77 KÖK HİNTKENEVİRİ
17 yaşındaki kızdan 8 bıçak darbesi
17 YAŞINDAKİ KIZDAN 8 BIÇAK...
banner282
Flaş Haber
Polisten sahte dolar uyarısı
Kapat

Açılış Caner’den

Açılış Caner’den

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:33
Açılış Caner’den

Güzelyurt Darts Birliği tarafından düzenlenen 2018-2019 Darts Sezonunun açılış turnuvasını Alkan Caner kazandı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen 2018-2019 Darts Sezonu açıldı. Güzelyurt Belediyesi işbirliği ile düzenlenen sezonun, açılış turnuvası Tezer Tayanç Açık Anı Darts Turnuvası adı altında yapıldı.

GDB Lokali’nde gerçekleştirilen ve 46 sporcunun katılımı yapılan turnuvada Alkan Caner şampiyon oldu.

Alkan Caner, finaldeki rakibi Caner Bozbeyli’yi 3-1 yenerek birinciliği kazandı. Caner Bozbeyli ile Kurtuluş Gamla arasında yapılan üçüncülük mücadelesinde Kurtuluş Gamla rakibini 3-0 mağlup etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri merhum dartsçı Tezer Tayanç'ın oğlu İnanç Tayanç, kardeşleri Tamer Tayanç, Tahsin Tayanç, Hasan Çoban, yeğeni Tezer Tayanç ve Avni Tayanç tarafından verildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Yarı finaller

Caner Bozbeyli-Kurtuluş Gamla: 3-1

Alkan Caner-Hasan Bozbeyli: 3-1

Üçüncülük maçı

Kurtuluş Gamla-Hasan Bozbeyli: 3-0

Final maçı

Alkan Caner - Caner Bozbeyli:3-1

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Murat Özdemir (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Caner Bozbeyli (106 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Kurtuluş Gamla (15 darts)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tenis Ligi başlıyor
Tenis Ligi başlıyor
Kara Yeşilova ile görüşecek
Kara Yeşilova ile görüşecek
7 haftanın lideri Devecioğlu
7 haftanın lideri Devecioğlu
Züğürt istifasını verdi
Züğürt istifasını verdi
Yeniboğaziçi atyapısı göz dolduruyor
Yeniboğaziçi atyapısı göz dolduruyor
Çağıner turnuvasında 3. Maçlar oynandı
Çağıner turnuvasında 3. Maçlar oynandı
Okçular Cumhuriyet adına yarıştı
Okçular Cumhuriyet adına yarıştı
Yenicami minikleri üçüncü oldu
Yenicami minikleri üçüncü oldu
Vadili 3 golle güldü
Vadili 3 golle güldü
Turgut ameliyat oldu
Turgut ameliyat oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim