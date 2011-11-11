A Milli Takımın İmha Planları Hazır

Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Arena’da oynanacak tarihi Hırvatistan maçı için stratejik bir plan hazırladı.

Tıklım tıklım dolacak Arena’da seyircinin de desteğiyle ilk yarım saatte rakip üzerinde müthiş bir baskı kurularak, gol ya da goller bulunmaya çalışılacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatları kendi yarı sahalarına hapsedip hataya zorlayarak erkenden ilk maçta kendilerine avantaj sağlayacak skoru yakalamak için uğraşacak.

Özellikle ilk yarım saatin önemine dikkat çeken Hollandalı hocanın, oyuncularından bu dakikalarda rakiplerine adeta nefes aldırmamalarını istediği öğrenildi. Garanti paslar ve araya atılacak toplarla hızlı bir şekilde hücüm etmeyi düşünen milli takımımız, rakip savunmayı yerden ve çabuk oynayarak geçmeyi deneyecek.

Kilit isimler, orta sahada görev yapacak olan Arda, Emre, Hamit ve Selçuk İnan olacak. Bu 4 oyuncu, gol yollarında Burak’ı topla buluşturmaya çalışacak. Gol bulunulduğunda ise Hiddink’in soğukkanlı taktiği devreye sokulacak. Beraberlik için saldıracak olan rakibin açıkları aranacak ve fark artırılmaya çalışılacak.

Hollandalı hoca, turun altın anahtarını ‘akıllı oyun, sabır ve disiplin’ olarak göstermişti.