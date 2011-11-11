Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

A Milli Takımın İmha Planları Hazır

Hiddink, Hırvatistan'ı imha planını hazırladı.

A Milli Takımın İmha Planları Hazır

Hiddink, Hırvatistan'ı imha planını hazırladı.

11 Kasım 2011 Cuma 13:45
A Milli Takımın İmha Planları Hazır
banner238

 Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Arena’da oynanacak tarihi Hırvatistan maçı için stratejik bir plan hazırladı.

Tıklım tıklım dolacak Arena’da seyircinin de desteğiyle ilk yarım saatte rakip üzerinde müthiş bir baskı kurularak, gol ya da goller bulunmaya çalışılacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatları kendi yarı sahalarına hapsedip hataya zorlayarak erkenden ilk maçta kendilerine avantaj sağlayacak skoru yakalamak için uğraşacak.
 
Özellikle ilk yarım saatin önemine dikkat çeken Hollandalı hocanın, oyuncularından bu dakikalarda rakiplerine adeta nefes aldırmamalarını istediği öğrenildi. Garanti paslar ve araya atılacak toplarla hızlı bir şekilde hücüm etmeyi düşünen milli takımımız, rakip savunmayı yerden ve çabuk oynayarak geçmeyi deneyecek.
 
Kilit isimler, orta sahada görev yapacak olan Arda, Emre, Hamit ve Selçuk İnan olacak. Bu 4 oyuncu, gol yollarında Burak’ı topla buluşturmaya çalışacak. Gol bulunulduğunda ise Hiddink’in soğukkanlı taktiği devreye sokulacak. Beraberlik için saldıracak olan rakibin açıkları aranacak ve fark artırılmaya çalışılacak.
 
Hollandalı hoca, turun altın anahtarını ‘akıllı oyun, sabır ve disiplin’ olarak göstermişti.
Son Güncelleme: 11.11.2011 13:45
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFutbolMilliTakımMaç2012FinalElemeHırvatistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Ne Messi ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu!
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Gökhan Süresiz Kadro Dışı
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti
Son dakika... Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim