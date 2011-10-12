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A Milli Takım ikinci torbadan kuraya giriyor.

A Milli Takım ikinci torbadan kuraya giriyor EURO 2012 elemeleri play-off'unda seribaşı olamadık.

A Milli Takım ikinci torbadan kuraya giriyor.

A Milli Takım ikinci torbadan kuraya giriyor EURO 2012 elemeleri play-off'unda seribaşı olamadık.

12 Ekim 2011 Çarşamba 11:59
A Milli Takım ikinci torbadan kuraya giriyor.
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A Milli futbol takımımız EURO 2012 finalleri için oynanacak play-off maçları kura çekimine 2. torbadan girecek. UEFA'nın bu sabah yenilediği ülke puan sıralamasına göre İrlanda Cumhuriyeti öne geçerek seribaşı oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Bosna-Hersek, Estonya ve Karadağ ile birlikte seri başı olamayan dört takım arasında yer aldı. Portekiz, Hırvatistan, İrlanda Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti ise seri başı takımlar oldu.

1. TORBA
Portekiz
Hırvatistan
İrlanda Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyet

2. TORBA
Bosna-Hersek
TÜRKİYE
Estonya
Karadağ

Gruplarda ikinci sırayı elde eden Türkiye, İrlanda, Estonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Portekiz, Karadağ ve Çek Cumhuriyeti play off'lara katılmaya hak kazandı.

Play off'lara katılacak milli takımımız, perşembe günü gerçekleşecek kura çekimine seri başı olarak katılamıyor. 8 takımının katılacağı kura çekimine Portekiz, Hırvatistan, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti seri başı olarak girerken, Bosna Hersek ile birlikte Estonya, Karadağ ve milli takımımız 2. torbada yer alacak.

Polonya'nın Krakow kentinde Perşembe günü TSİ 14.00'te çekilecek play-off kuralarında, Türkiye Futbol Federasyonu'nu A Milli Takım Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin ve A Milli Takım İdari Koordinatörü Okan Buruk temsil edecek. Çetin ve Buruk, bugün kuraya katılmak üzere Polonya'ya gitti.

Türkiye seri başı olsaydı...

Türkiye, UEFA katsayısında 7 Eylül'deki yerini Ekim ayında oynanan son iki maçtan sonra da koruyup kuralara seri başı olarak katılabilseydi, Bosna Hersek, Karadağ ve Estonya'dan biriyle eşleşecekti.

TFF müjdeyi geri çekti

A Milli Futbol Takımımız 59. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, Almanya'nın da Belçika'yı 3-1'lik sonuçla devirmesiyle A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'lara katılmaya hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde önce A Milli Takımımızın yarın gerçekleştirilecek play-off kura çekimine seri başı olarak katılacağını duyurdu ancak daha sonra apar topar kaldırdı. 

PLAY-OFF TAKVİMİ

Play-off eşleşmelerinin kura çekimi 13 Ekim Perşembe günü Polonya'nın  Krakow kentinde TSİ 14.00'de yapılacak. Bütün gruplar arasındaki en iyi ikinci hariç, 8 grup ikincisinin  katılacağı ve finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı play-off'ta ilk  maçlar 11 veya 12 Kasım'da, rövanşları ise 15 Kasım'da oynanacak. Şampiyonaya katılacak 16 takımın belirlenmesinin ardından 2 Aralık'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de grup kuraları çekilecek. Dörder takımın 4 ayrı grupta mücadele edeceği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlar 8 Haziran-1 Temmuz 2012'de oynanacak.

Son Güncelleme: 12.10.2011 11:59
Anahtar Kelimeler:
AvrupaMilliTakımKupasıKura
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