7 haftanın lideri Devecioğlu

K-Pet Süper Lig’in zirvesinde yer alan Yenicami geride kalan 6 hafta sonunda puan kaybı yaşamazken teknik direktör Sedat Devecioğlu takımın başına geldiği günden bu yana en iyi sezonunu yaşıyor. Son 3 sezondur Yenicami’nin teknik direktörlüğünü yapan Devecioğlu geride kalan iki sezonu şampiyonlukla tamamlarken, bu sezon da şampiyonluğa doğru koşuyor. Ligin ilk 6 haftasında oynadığı tüm karşılaşmalardan takımının galibiyetiyle ayrılan Sedat Devecioğlu şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarına bile bu kadar iyi bir başlangıç yapmamıştı.

Sedat Devecioğlu’nun son 3 sezonda Yenicami’deki ilk 6 hafta karnesi şöyle:

2016-2017 Sezonu

1.Hafta Yalova-Yenicami (1-0)

2.Hafta Yenicami-G.Gücü (2-0)

3.Hafta T.Ocağı-Yenicami (0-1)

4.Hafta Yenicami-Değirmenlik (3-1)

5.Hafta Yenicami-Doğan TB (2-1)

6.Hafta G.Birliği-Yenicami (1-2)

2017-2018 Sezonu

1.Hafta Mağusa TG-Yenicami (2-2)

2.Hafta Yenicami-G.Birliği (2-2)

3.Hafta Baf Ü.Yurdu-Yenicami (4-5)

4.Hafta Yenicami-Lefke (4-1)

5.Hafta Çetinkaya-Yenicami (2-0)

6.Hafta Yenicami-Merit A.Yeşilova (2-0)

2018-2019 Sezonu

1.Hafta Binatlı-Yenicami (0-1)

2.Hafta Yenicami-Gönyeli (3-1)

3.Hafta G.Birliği-Yenicami (1-2)

4.Hafta Yenicami-Esentepe (3-1)

5.Hafta G.Gücü-Yenicami (2-6)

6.Hafta Yenicami-G.Halk Evi (3-1)