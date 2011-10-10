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5 yıllık Avrupa cezası kapıda!

Ali Şen, “Takımlarımız Avrupa’dan 5 yıl süreyle men edilebilir” dedi.

5 yıllık Avrupa cezası kapıda!

Ali Şen, “Takımlarımız Avrupa’dan 5 yıl süreyle men edilebilir” dedi.

10 Ekim 2011 Pazartesi 14:25
5 yıllık Avrupa cezası kapıda!
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Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, şike soruşturmasında adı geçen kulüpleri ve TFF’yi uyardı. Harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Şen, “Takımlarımız Avrupa’dan 5 yıl süreyle men

edilebilir” dedi

Şike soruşturmasında adı geçen kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu’na uyarı Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen’den geldi. Şen, “Eğer yeterli lobi yapılmazsa Türk futbolunu bir felaket

bekliyor. Artık harekete geçmek lazım. Bu işin sonu ya felaket, ya selamet” dedi.

İddianamenin açıklanmasını takip eden dönemde UEFA’nın durumun yakın takipçisi olacağını belirten Şen, bu nedenle zaten çok geç kalınan lobicilik faaliyetlerine bir an önce başlanılması

gerektiğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre; UEFA’nın soruşturmada adı geçen Beşiktaş ve Trabzonspor’a da büyük cezalar verebileceğini belirten Şen, tüm kulüplerin harekete geçmesini istedi. Aksi takdirde Federasyon’un kulüplere ceza vermemesi durumunda UEFA’nın match fixing’in (şike - maç ayarlama) 2. maddesinin 11. fıkrasını uygulayarak tüm Türk takımlarının Avrupa kupalarından 5 yıla yakın bir süre ihracının mümkün olabileceğini belirtti.

Kulüplerin mevcut yasayı değiştirmede ısrar etmesine anlam veremediğini söyleyen Şen şöyle konuştu: "Yasanın değişmesini neden istiyorlar. Hiçbir kulüp şike yaptığını kabul etmiyor. O zaman neden bu yasanın değiştirilmesi için çabalıyorlar? Dünya futbolunda dönen para miktarı, büyük sorunlara yol açıyor. Geçen yıl FIFA’nın hazırladığı listede 1 milyar 700 milyon dolarlık illegal bahis belirlendi. Futbol artık sadece bir oyun değil. Artık maç fikstürleri seyirciye göre değil, yayıncı kuruluşlara göre belirleniyor. Her gün maç seyirci sayısını azaltır. Ama yayıncı kuruluş kar eder. Bu futbola fayda sağlamaz. Dünyada 10-15 kulüp haricinde futboldan kar eden yok. Bir kulübün gelirinin 3’te 2’si yayıncı kuruluştan geliyorsa o kulübü yönetenler, paraların geldiği yayıncıları mutlu edecek şekilde davranır. Bu Türkiye’de de böyle oluyor."

F.BAHÇE UEFA İLE KAVGA ETMEMELİ

Şen, “UEFA disiplin komitesinin başkanı Avusturyalı, üyeleri İsviçreli, Macar, İspanyol ve Danimarkalıdır. Buraya gelmeden bu durumu halletmek gerek. Anlayış beklediğiniz makam ve insanlarla kavga ederseniz, dostane hareketleri beklemek saflık olur” dedi.

Son Güncelleme: 10.10.2011 14:25
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolŞikeCezaAlişen
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