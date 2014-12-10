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4-1'lik Skorun Ardından Olay Açıklama !

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Hamit Altıntop, Arsenal maçının ardından açıklamalarda bulundu.

4-1'lik Skorun Ardından Olay Açıklama !

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcularından Hamit Altıntop, Arsenal maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2014 Çarşamba 10:07
4-1'lik Skorun Ardından Olay Açıklama !
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Hamit Altıntop'un açıklamaları şöyle:

"Bu sezon maalesef çok istikrarlıydık. Başladığımız gibi bitirdik. Ondan önce 2 yıl iyi sonuçlar aldık. Bu sene duruş olarak, skor olarak geriye adım attık. Bunu da çok iyi analiz edip, gelecek aylarda bunları düzeltip, daha iyi yapmamız gerekir.

İki yeni transfer geldi, doğru transferler miydi, tartışılır. Ne kadar istekli olsak da bazı eksikler var, kabul etmemiz gerekir. Saha içinde topu hep yana atmak önemli değil, saha dışında da herkes sorumluluğu üstlenmeli. Biz de abileri olarak sorumluluğu biliyoruz. Bir gemide bir tarafa doğru herkes hareket ederse, kulüp başarılı olur. Galatasaray büyük bir camia ve herkes bilinçli hareket etmeli. A'dan Z'ye herkes kendini sorgulamalı." 
Son Güncelleme: 10.12.2014 10:09
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