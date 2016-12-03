Üçüncü ayak müsabakalarında birinciliği Deniz Plaza sporcusu Faik Amcaoğlu elde etti. ikinci ayakta şampiyon olan ve üçüncü ayak müsabakalarında finalde kaybeden Mustafa Behlül (Dağyolu) puanını 41'e yükselterek genel klasmanda ilk sıraya yerleşti.

“KKDF Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası” üçüncü ayağı Extend İnternet adına gerçekleşti.



3'üncü ayak Amcaoğlu'nun, zirve Behlül'ün

Üçüncü ayak müsabakalarında birinciliği Deniz Plaza sporcusu Faik Amcaoğlu elde etti. ikinci ayakta şampiyon olan ve üçüncü ayak müsabakalarında finalde kaybeden Mustafa Behlül (Dağyolu) puanını 41'e yükselterek genel klasmanda ilk sıraya yerleşti.







Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası'nın üçüncü ayağı önceki akşam yapıldı.

Exdend İnternet sponsorluğunda Küçük Kaymaklı Spor Kulübü'nde 60 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen üçüncü ayak müsabakalarında birinciliği Deniz Plaza sporcusu Faik Amcaoğlu elde etti. ikinci ayakta şampiyon olan ve üçüncü ayak müsabakalarında finalde kaybeden Mustafa Behlül (Dağyolu) puanını 41'e yükselterek genel klasmanda ilk sıraya yerleşti.

Üçüncü ayak müsabakalarında Minareliköy'den Halil Kara üçüncülüğü, Dikmen Gençlik Merkezi'nden (DİGEM) Erkan Canbolat dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Ali Çamlıbelli, Osman Sunisioğluları ve Federasyon Sekreteri Osman Erkurt verdi.

Üçüncü ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve genel klasman puan durumu şöyle:

1.Faik Amcaoğlu (Deniz Plaza)

2.Mustafa Behlül (Dağyolu)

3.Halil Kara (Minareliköy)

4.Erkan Canbolat (DİGEM)

“KKDF KULÜPLERARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI” İLK 10 PUAN DURUMU

SIRA SPORCU KULÜBÜ PUAN

1 Mustafa Behlül Dağyolu Türk S.K. 41

2 Faik Amcaoğlu Deniz Plaza 39

3 Elmas Çocuk DİGEM 28

4 Erkan Canbolat DİGEM 26

5 Hasan Yıldıran Minareliköy S.K. 25

6 Salim Özeren Deniz Plaza 24

7 Cemal Gingi Deniz Plaza-Kaptanı 16

8 Halil Kara Minareliköy S.K. 15

9 Serdar Ekbiç GDB 15

10 Tansu Tilki Deniz Plaza 15

11 Hüseyin Moda DİGEM 15

“KKDF KULÜPLERARASI FERDİ DARTS ŞAMPİYONASI” TAKIMSAL PUAN DURUMU

S KULÜP PUAN

1 DİGEM 110

2 Deniz Plaza 109

3 Dağyolu Türk S.K. 85

4 Minareliköy S.K. 79

5 GDB 47

6 LEGEND 34

7 Yenicami S.K. 27

8 Lefkoşa Spor Birliği 25

9 Beyarmudu Belediyesi 18

10 Düzova Gençlik S.K. 15

11 Gazimağusa Darts Birliği 13

12 UKÜ 9

13 Vadili Darts Derneği 7

14 Mesarya Darts Birliği 6