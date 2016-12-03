ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nin düzenlediği ve Telsim’in de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi.

ÖZEL ÇOCUKLARIN YENİ YIL HEYECANI

3. ALGIM BOWLING TURNUVASI DÜZENLENDİ

ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nin düzenlediği ve Telsim’in de desteklediği, 3. ALGIM Bowling Turnuvası düzenlendi. “Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor” sloganıyla düzenlenen turnuvaya, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi ve Yakın Doğu Koleji katıldı.





Özel eğitim alan çocukların, yaşıtlarıyla zaman geçirebileceği ve sosyal yaşama adapte edilmesi konusunda farkındak yaratmak amacıyla düzenlenen turnuvada, Yakın Doğu Koleji’ne özel ödül verilirken, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi birinci, ALGIM Özel Eğitim Merkezi ikinci ve Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda madalyaların ve kupaların verilmesiyle, katkılarından dolayı Telsim’e teşekkür edildi.













Özel eğitim alan çocuklar, turnuvada bowling oynayarak, sosyal alanlarda yaşıtlarıyla kaynaşma olanağı bularak farklı ve heyecan dolu bir gün geçirdiler. Yeni yıla yönelik güzel temmeniler de bulunulmasıyla turnuva son buldu.

Daha önce ALGIM Özel Eğitim Merkezi Telsim’in desteğiyle farkındalık yaratmak için, basketbol ve futbol turnuvası da düzenlemişti.