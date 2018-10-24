22 yaşındaki kız arkadaşından duygusal paylaşım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Ünlü şovmenin kız arkadaşı Alisa Nasyaa ise paylaştığı duygusal sözlerle herkesi duygulandırdı.

"NE OLUR DAYAN"

Erbil'in gen sevgilisi Nasyaa, şovmenle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak.

"BİZİ BÖYLE BIRAKIP GİDEMEZSİN"

Daha yazamayacağım o kadar şey var ki seni çok özledim. Kime kızacağım ben kiminle kavga edeceğim? Kim beni kızdıracak, kim beni güldürecek şimdi? Sadece dayan tek duam. Bizi böyle bırakıp gidemezsin."

"BABAMIN DURUMU KRİTİK DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Dün babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren Sezin Erbil, babasının durumunun iyi gitmediğini söyleyerek dua istedi. Erbil, "Babamın kendi hastalığı da nüksettiği için durumu biraz kritik. Kendisi hala yoğun bakımda. Lütfen babam için dualarınızı eksik etmeyin. Bu fotoğraftaki gibi gülmen için bekliyoruz." dedi.