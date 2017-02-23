23 Şubat 2017 Perşembe 10:53

2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI

Yılda bir defa yapılan ve USTALIĞA GEÇİŞ olarak kabul edilen 2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI bu hafta sonu yapılıyor.