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23 Şubat 2017 Perşembe 10:53

2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI

Yılda bir defa yapılan ve USTALIĞA GEÇİŞ olarak kabul edilen 2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI bu hafta sonu yapılıyor.

2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI
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 Yılda bir defa yapılan  ve USTALIĞA GEÇİŞ   olarak kabul edilen
2017  SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI 24 Şubat (Cuma)  25 Şubat (Cumartesi) 26 Şubat (Pazar) tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

GÜNLERİ GİRNE AVRASAYA  TAEKWONDO MERKEZİNİDE YAPILACAKTIR.

 Yapılacak sınavın programı  aşağıda belirtilmiştir


KARA KUŞAK OLMAK BİR
ONURDUR  YORUCUDUR,  SABIR İSTER,  EMEK İSTER,  USTALIK İSTER  BERABERİNDE İYİ  NİYET,HOŞ GÖRÜ VE SEVGİ   İSTER  BUNLARIN HEPSİ   BİR ARAYA GELDİĞİNDE,SPORCU ... GERÇEKTEN... KARA KUŞAK OLMAK İSTER

 

 

Kuşak imtihanı sonunda kazananlara  ve  dereceye gireceklere diploma ve ödülleri bilahere belirlenenecek günde verilecektir.

Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Genel Sekreter Pınar Akarpınar Antrenörler Ali Uslu ,Öykü Ergin başkanlığında ,İmtihan Komisyonu üyeleri,Milli takım

Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yapacaktır.

 

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