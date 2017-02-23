2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI 24 Şubat (Cuma) 25 Şubat (Cumartesi) 26 Şubat (Pazar) tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
GÜNLERİ GİRNE AVRASAYA TAEKWONDO MERKEZİNİDE YAPILACAKTIR.
Yapılacak sınavın programı aşağıda belirtilmiştir
KARA KUŞAK OLMAK BİR
ONURDUR YORUCUDUR, SABIR İSTER, EMEK İSTER, USTALIK İSTER BERABERİNDE İYİ NİYET,HOŞ GÖRÜ VE SEVGİ İSTER BUNLARIN HEPSİ BİR ARAYA GELDİĞİNDE,SPORCU ... GERÇEKTEN... KARA KUŞAK OLMAK İSTER
Kuşak imtihanı sonunda kazananlara ve dereceye gireceklere diploma ve ödülleri bilahere belirlenenecek günde verilecektir.
Kuşak İmtihanı’nı Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Genel Sekreter Pınar Akarpınar Antrenörler Ali Uslu ,Öykü Ergin başkanlığında ,İmtihan Komisyonu üyeleri,Milli takım
Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri birlikte yapacaktır.