2017-2018 K-PET süper lig şampiyonu Yenicami

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

MEŞALELERİ YAKIN ŞAMPİYONLUK YAK’IN

K-PET SÜPER LİGİNDE 28. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI.

2017-2018 K-PET SÜPER LİG ŞAMPİYONU YENİCAMİ.

Süper Ligin 28. Haftasında bugün oynanan maçların ardından Yenicami Şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon, Gençlik Gücü’nü 1-0’la geçerken en yakın takipçisi olan Doğan Türk Birliği’nin Baf Ülkü Yurdu deplasmanın da 2-1 mağlup olması ile ligin bitimine 2 hafta kala 9. şampiyonluğuna ulaştırdı. Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise şöyle oldu.

Mağusa Türk Gücü, Yeni Boğaziçi’ni 4-0, Lefke, Küçük Kaymaklı’yı 2-1, Türk Ocağı, Binatlı’yı 1-0, Gençler Birliği, Ozanköy’ü 2-1 ve Cihangir de Yalova’yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Ligin kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı saat:19:00’da GAÜ Çetinkaya ile Merit Alsancak Yeşilova arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda olacak. Birinci Ligin tüm karşılaşmaları ise Pazar günü saat 16:00 oynanacak.

K-Pet Süper ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

GENÇLİK GÜCÜ - YENİCAMİ 0-1

BAF ÜLKÜ YURDU - D T B 2-1

MAĞUSA T G - YENİ BOĞAZİÇİ 4-0

LEFKE - KÜÇÜK KAYMAKLI 2-1

TÜRK OCAĞI - BİNATLI 1-0

GENÇLER BİRLİĞİ - OZANKÖY 2-1

CİHANGİR - YALOVA 3-0