2017-2018 K-PET süper lig şampiyonu Yenicami

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber
MEŞALELERİ YAKIN ŞAMPİYONLUK YAK’IN
K-PET SÜPER LİGİNDE 28. HAFTA BİR MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI.
2017-2018 K-PET SÜPER LİG ŞAMPİYONU YENİCAMİ.
Mağusa Türk Gücü, Yeni Boğaziçi’ni 4-0, Lefke, Küçük Kaymaklı’yı 2-1, Türk Ocağı, Binatlı’yı 1-0, Gençler Birliği, Ozanköy’ü 2-1 ve Cihangir de Yalova’yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Süper Ligin kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı saat:19:00’da GAÜ Çetinkaya ile Merit Alsancak Yeşilova arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda olacak. Birinci Ligin tüm karşılaşmaları ise Pazar günü saat 16:00 oynanacak.
K-Pet Süper ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;
K-Pet Süper Lig
GENÇLİK GÜCÜ - YENİCAMİ 0-1
BAF ÜLKÜ YURDU - D T B 2-1
MAĞUSA T G - YENİ BOĞAZİÇİ 4-0
LEFKE - KÜÇÜK KAYMAKLI 2-1
TÜRK OCAĞI - BİNATLI 1-0
GENÇLER BİRLİĞİ - OZANKÖY 2-1
CİHANGİR - YALOVA 3-0