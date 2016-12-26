“2016 Gençler Güreş Ligi”nde DAÜ Şampiyon

DAÜ Şampiyon
Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2016 Gençler Güreş Ligi”nin son ayağı “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 64 puan toplayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, “2016 Gençler Güreş Ligi Şampiyonu” oldu.
Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci, Yükseliş üçüncülüğü aldı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılılara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
1.DAÜ 64 Puan
2.YDÜ 48 Puan
3.Yükseliş 29 Puan
4.Gayretköy 6 Puan
5.Krkuteli 3 Puan