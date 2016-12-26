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26 Aralık 2016 Pazartesi 07:38

“2016 Gençler Güreş Ligi”nde DAÜ Şampiyon

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2016 Gençler Güreş Ligi”nin son ayağı “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

'2016 Gençler Güreş Ligi”nde DAÜ Şampiyon
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“2016 Gençler Güreş Ligi” tamamlandı

DAÜ Şampiyon

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2016 Gençler Güreş Ligi”nin son ayağı “Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 64 puan toplayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, “2016 Gençler Güreş Ligi Şampiyonu” oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Mesut Ayar, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci, Yükseliş üçüncülüğü aldı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılılara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

1.DAÜ          64 Puan

2.YDÜ          48 Puan

3.Yükseliş    29 Puan

4.Gayretköy  6 Puan

5.Krkuteli      3 Puan

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Güreş LigiDaü
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