“2016 Gençler Güreş Ligi”nde DAÜ Şampiyon

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılan müsabakalarda 64 puan toplayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) birinciliği elde ederken, “2016 Gençler Güreş Ligi Şampiyonu” oldu.

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