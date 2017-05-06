2016-2017 FUTBOL SEZONU TAMAMLANDI.



Kıbrıs Manşet Özel Haber



OSMAN DİNLERSüper ligin son haftası bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte 2016 – 2017 futbol sezonu da tamamlanmış oldu. Bugünkü karşılaşmalarda takımlar gol olup yağarken, 30 haftanın sonunda 54 gol kaydedildi. Şampiyon Yenicami’nin golcü oyuncusu John Ebuka Okoye 41 golle gol krallığına ulaştı. Şampiyon Yenicami bugün Baf Ülkü Yurdu’nu 6-3 mağlup ederek, 72 puanla ligi tamamlamış oldu. Doğan Türk Birliği Küçük Kaymaklı ile 1-1’lik sonuçla puanını 56’ya çıkartarak ligi 2. Sırada tamamladı. Cihangir ise Gençler Birliği’ni 2-1 mağlup ederek klasmanda 3. olurken Gençler Birliği ise 4. Sırada ligi tamamlamış oldu. Türk Ocağı da Gençlik Gücü’nü 6-2 mağlup ederek kupa finali öncesi son provasını yapmış oldu. Yalova da Değirmenlik karşısında 8-3 galip gelerek kupa finali öncesi onlar da iyi bir prova yapmış oldular. Binatlı takımı 3-0 geriye düştüğü GAÜ Çetinkaya karşılaşmasında bu sezonun en iyi dönüşünü gerçekleştirerek karşılaşmayı 4-3 galip bitirdi. Gelecek yıl birinci ligde mücadele edecek olan Mormenekşe ile Dumlupınar karşılamasında ise gülen taraf 5-3’lük skorla Mormenekşe oldu. Lefke de Mağusa Türk Gücü karşısında iki kez geriye düşmesine karşın karşılamayı 4-2 kazanmasını bildi.K-Pet Süper lig son hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.Baf ÜY – Yenicami 3-6Lefke - Mağusa TG 4-2G. Gücü - Türk Ocağı 2-6Doğan TB – K. Kaymaklı 1-1GAÜ Çetinkaya – Binatlı 3-4Cihangir – G. Birliği 2-1Mormenekşe – Dumlupınar 5-3Yalova – Değirmenlik 8-3