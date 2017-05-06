2016-2017 FUTBOL SEZONU TAMAMLANDI
K-Pet Süper lig son hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.
GOLLER PATLADI GİTTİ. 8 MAÇTA 54 GOL.
KRAL BUGÜN 4 GOL ATTI. 41 GOLE ULAŞTI.
OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Süper ligin son haftası bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte 2016 – 2017 futbol sezonu da tamamlanmış oldu. Bugünkü karşılaşmalarda takımlar gol olup yağarken, 30 haftanın sonunda 54 gol kaydedildi. Şampiyon Yenicami’nin golcü oyuncusu John Ebuka Okoye 41 golle gol krallığına ulaştı. Şampiyon Yenicami bugün Baf Ülkü Yurdu’nu 6-3 mağlup ederek, 72 puanla ligi tamamlamış oldu. Doğan Türk Birliği Küçük Kaymaklı ile 1-1’lik sonuçla puanını 56’ya çıkartarak ligi 2. Sırada tamamladı. Cihangir ise Gençler Birliği’ni 2-1 mağlup ederek klasmanda 3. olurken Gençler Birliği ise 4. Sırada ligi tamamlamış oldu. Türk Ocağı da Gençlik Gücü’nü 6-2 mağlup ederek kupa finali öncesi son provasını yapmış oldu. Yalova da Değirmenlik karşısında 8-3 galip gelerek kupa finali öncesi onlar da iyi bir prova yapmış oldular. Binatlı takımı 3-0 geriye düştüğü GAÜ Çetinkaya karşılaşmasında bu sezonun en iyi dönüşünü gerçekleştirerek karşılaşmayı 4-3 galip bitirdi. Gelecek yıl birinci ligde mücadele edecek olan Mormenekşe ile Dumlupınar karşılamasında ise gülen taraf 5-3’lük skorla Mormenekşe oldu. Lefke de Mağusa Türk Gücü karşısında iki kez geriye düşmesine karşın karşılamayı 4-2 kazanmasını bildi.
K-Pet Süper lig son hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.
K-Pet Süper Lig
Baf ÜY – Yenicami 3-6
Lefke - Mağusa TG 4-2
G. Gücü - Türk Ocağı 2-6
Doğan TB – K. Kaymaklı 1-1
GAÜ Çetinkaya – Binatlı 3-4
Cihangir – G. Birliği 2-1
Mormenekşe – Dumlupınar 5-3
Yalova – Değirmenlik 8-3
K-Pet Süper Lig