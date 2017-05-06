FLAŞ HABER

Korkutan Kaza

Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Mayıs 2017 Cumartesi 18:41

2016-2017 FUTBOL SEZONU TAMAMLANDI

K-Pet Süper lig son hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

2016-2017 FUTBOL SEZONU TAMAMLANDI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
2016-2017 FUTBOL SEZONU TAMAMLANDI.

GOLLER PATLADI GİTTİ. 8 MAÇTA 54 GOL.

KRAL BUGÜN 4 GOL ATTI. 41 GOLE ULAŞTI.

OSMAN DİNLER
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligin son haftası bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte 2016 – 2017 futbol sezonu da tamamlanmış oldu. Bugünkü karşılaşmalarda takımlar gol olup yağarken, 30 haftanın sonunda 54 gol kaydedildi. Şampiyon Yenicami’nin golcü oyuncusu John Ebuka Okoye 41 golle gol krallığına ulaştı. Şampiyon Yenicami bugün Baf Ülkü Yurdu’nu 6-3 mağlup ederek, 72 puanla ligi tamamlamış oldu. Doğan Türk Birliği Küçük Kaymaklı ile 1-1’lik sonuçla puanını 56’ya çıkartarak ligi 2. Sırada tamamladı. Cihangir ise Gençler Birliği’ni 2-1 mağlup ederek klasmanda 3. olurken Gençler Birliği ise 4. Sırada ligi tamamlamış oldu. Türk Ocağı da Gençlik Gücü’nü 6-2 mağlup ederek kupa finali öncesi son provasını yapmış oldu. Yalova da Değirmenlik karşısında 8-3 galip gelerek kupa finali öncesi onlar da iyi bir prova yapmış oldular. Binatlı takımı 3-0 geriye düştüğü GAÜ Çetinkaya karşılaşmasında bu sezonun en iyi dönüşünü gerçekleştirerek karşılaşmayı 4-3 galip bitirdi. Gelecek yıl birinci ligde mücadele edecek olan Mormenekşe ile Dumlupınar karşılamasında ise gülen taraf 5-3’lük skorla Mormenekşe oldu. Lefke de Mağusa Türk Gücü karşısında iki kez geriye düşmesine karşın karşılamayı 4-2 kazanmasını bildi.

K-Pet Süper lig son hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar ve Puan durumu.

K-Pet Süper Lig

Baf ÜY – Yenicami 3-6

Lefke - Mağusa TG 4-2

G. Gücü - Türk Ocağı 2-6

Doğan TB – K. Kaymaklı 1-1

GAÜ Çetinkaya – Binatlı 3-4

Cihangir – G. Birliği 2-1

Mormenekşe – Dumlupınar 5-3

Yalova – Değirmenlik 8-3


 K-Pet Süper Lig
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gollü Karşılaşma TOL’un Gollü Karşılaşma TOL’un
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ’NÜN BAŞARILARI DEVAM EDİYOR GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ’NÜN BAŞARILARI...
SÜPER LİGİN 29. HAFTASININ KAPANIŞ KARŞILAŞMALARI OYNANDI SÜPER LİGİN 29. HAFTASININ KAPANIŞ KARŞILAŞMALARI...
KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIMDA BELLİ OLDU KÜME DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIMDA BELLİ OLDU
GG Bu Kez Kaybetti GG Bu Kez Kaybetti
Sabri Sarıoğlu Kamyonla Çarpıştı! Sabri Sarıoğlu Kamyonla Çarpıştı!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Gollü Karşılaşma TOL’un

Haberi Oku