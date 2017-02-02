2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'na Meclis Başkanı Siber'den Destek

Siber: “KKTC'nin tanıtımına büyük katkı”

Meclis Başkanı Sibel Siber, ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına büyük katkı sağladığına işaret etti.

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, 16- 19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'na destek belirtti.

Siber, yapılan organizasyonu heyecan ile düzenleyip izlediğini söyleyerek geçen yıldan oluşan tecrübenin bu yıl büyük başarı sağlayacağına işaret etti.

Sibel Siber, düzenlenecek olan turun çok yanlı katkıları olacağına değinerek, “birincisi bisikletin hayatımıza girmesidir. Bisiklet yollarının olması için bir motivasyondur. Bisikletin çevre ile ne kadar dost bir spor olduğunu biliyoruz. Çevre ile barışık bir ulaşım aracıdır. Bu yönü çok önemlidir. İkincisi spora teşvik etmesidir ki bu çok önemlidir. Üçüncüsü ise ülkemizin özellikle spor alanında da ambargo altında olan ve her fırsatta gayri insanı bir durum olduğum bir konuda dünyanın neredeyse her yerinden sporcuların tura katılıyor olmaları çok sevindiricidir” şeklinde konuştu.

SİYASİLERDEN BÜYÜK DESTEK

Ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacak organizasyona siyasiler de önem veriyor. Aralarında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da yer aldığı büyük bir destekçi kitleye sahip olan etkinlik için çalışmalar devam ediyor...

YARIŞ HAKKINDA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen özel bir yarış niteliği taşıyan Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ikincisi 4 etap şeklinde 16- 19 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uluslararası etkinlik olimpiyatlar da dahil olmak üzere Türkiye ve Avrupa ülkelerinden gelecek 20 civarında takım ve 250’ye yakın sporcunun katılımı ile 4 etap halinde gerçekleştirilecek.