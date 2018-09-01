17 Eylül’e kadar bildirim yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu’nda Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular için tüm kulüplerin lisans çıkaracağı ve daha önce kadrolarında bulunan yeni sezonda vize işlemi yapacağı futbolcular için Yabancı Uyruklu Bildirim Formlarını en geç 17 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne bildirmesi gerektiğini duyurdu.

Bildirilmesse serbest

Yapılan açıklamada kulüplerin daha önce lisanslı olup veya adaya denemek için getirdikleri futbolcuları ile herhangi bir sözleşme imzalamaması veya 17 Eylül 2018 Pazartesi günü bildirilmemesi durumunda ilgili futbolcuların serbest kalacağına vurgu yapıldı.

İşlemler 17 Elülde bitecek

Kulüplerin ayrıca filiz lisans çıkarma iki yıl oynamayan futbolcu lisans müracaatı, futbolcu lisans yenileme, işlemlerini de 17 Eylül 2018 Pazartesi günü KTFF Genel Sekreterliği’ne ulaştırmak zorunda oldukları hatırlatıldı.