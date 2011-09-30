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YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas bir araya geldiler.

YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas bir araya geldiler.

30 Eylül 2011 Cuma 11:28
YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakerelerine devam ediyor. Eroğlu ile Hristofyas, yoğunlaştırılmış müzakereler çerçevesinde bugün yeniden bir araya geldi.

Lefkoşa’da, ara bölgedeki BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ın resmi ikametgahında yer alan görüşme saat 10.00'da başladı.

İç güvenlik (polis) konusunun ele alınması beklenen görüşmede, liderin heyetleri ile BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da yer alıyor.

Son Güncelleme: 30.09.2011 11:28
Anahtar Kelimeler:
RumKktcSiyaset
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