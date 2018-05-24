Yargıç Tacan Reynar istifa etti...

Son dönemlerin cesur ve radikal kararlarıyla tanınan yargıcı Tacan Reynar istifa etti.
Dün itibarıyla yargıçlık görevinden istifa ettiğini sosyal medyadan açıklayan Tacan Reynar, Afrika gazetesi saldırısı zanlılarına verdiği hapislik cezası kararlarıyla gündeme gelmiş ve tehditler aldığı için polis tarafından koruma altına alınmıştı.
Tacan Reynar'ın sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden yaptığı açıklama şu şekildedir : Her son yeni bir başlangıçtır. Sadece zamanında nokta koymayı bilmek gerek. Bugün itibariyle yargıçlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Şahsım adına içinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok. Yazacak, konuşacak, paylaşacak çok şey birikti.
Son Güncelleme: 25.05.2018 00:28