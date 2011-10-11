ULUSAL BİRLİK PARTİSİ 36 YAŞINDA

Mutlu Barış Harekatı sonrası 11 Ekim “1975’de dönemin Kıbrıs Türk Yönetiminin Başkanı olan Rauf Raif Denktaş’ın da aralarında bulunduğu 51 kişi tarafından kuruldu. TMT’nin demokratik sosyal yaşamdaki devamı olarak nitelendirilen UBP, 1976 yılından bu yana çeşitli hükümetlerde aralıklarla görev yapıyor…

Ulusal Birlik Partisi’nin 36’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Lefkoşa’da Hidden Garden’da resepsiyon düzenlendi…

Parti Genel Başkanı, Başbakan İrsen Küçük ve Eşi Gülin Küçük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, bakanlar, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu ve Güney Kıbrıs’tan bazı siyasiler hazır bulundu…

Resepsiyon, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda konuşan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ertuğrul Hasipoğlu, ülkenin daha güzel günlere taşınması için kararlılık ve birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının vücuda getirdiği UBP’yi demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “UBP bu ülkenin en güçlü partisidir. Olmaya da devam edecektir” dedi.

En önemli hedeflerini Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs adası üzerinde kendi kimliğini ve değerlerini koruyarak güven içerisinde yaşaması oluğunu kaydeden Hasipoğlu, partisinin 36 yıldır demokrasiye, sosyal ve siyasal tarihe önemli hizmetler verdiğini vurguladı…

Halkın kendilerini seçerken hangi beklentiler içinde olduklarını bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Hasipoğlu, “aile” olarak nitelendirdiği UBP içerisinde sıkıntılar olabileceğini, ancak kendilerinin bunları aşmayı bildiğini vurguladı.

“Hepimiz gelip geçiciyiz. Baki olan kurumlardır. Bayrağı biz aldık. Bunda sonraki nesillere daha iyi yerde devretmek zorunda olduğumun bilincindeyiz” diyen Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na ise, görüşme sürecinde ve New York’ta imzaladığı Kıta Sahnlığı Sınırlandırma Antlaşması’nda attığı imzaya desteğini yineledi.

Hasipoğlu, ülkedeki ekonomik sıkıntıların geçici olduğunu, hükümetin aldığı tedbirlerle ülkenin ayakta durduğunu belirterek, kendilerini eleştirenlere Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da yaşananlara bakmasını önerdi…

“UBP gerçeği 36’ıncı yılda da kendisini göstermiştir” ifadeleriyle sözlerine başlayan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan İrsen Küçük ise, egemen topraklarda, güvenli, hukuk devletinde yaşanması hedefine birlik içerisinde ulaşıldığını vurguladı.

Konuşmasında, partisini ileriye taşınmasında emeği olan gençleri, çiftçileri, sanayiciyi ve tüm ülke insanlarını selamlayan Başbakan Küçük, “Doğum günümüzün ülke insanımıza, demokrasimize hayırlı ve uğurlu olsun. Emekleri ile UBP’yi bu günlere taşıyanlar şükran ve saygılarımı sunarım” dedi…

Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’ye yürekten bağlı olduğunu ve bu sevdanın temelini sağlam olduğunu ifade eden Küçük, 2009 yılında hükümeti devralırken söz verdiği gibi, zor da olsa bu görevi en iyi şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Ülkede yatırımların Türkiye ile birlikte yürütüldüğünü belirten Küçük “UBP’nin başarıları, başta Türkiye başbakanı ve bakanlarının tespitlerinde de görülmektedir. Hedefimiz doğru, yolumuz açıktır. TC ile işbirliği ve desteği tamdır. Dünyanın her yerinde bayrağı dalgalanan Türkiye’miz bizimle birliktedir” dedi..

Küçük, UBP kurultayında göreve gelirken, ateşten gömlek giydiğini söyleyenlere yanıt veren Küçük, 2014 yılına kadar sıkıntıları aşmak için bıkmadan, çalışacağını söyledi...

Küçük, “Halka sözüm vardır. Sözlerimin sahibiyim. Önceliğim KKTC’dir, halktır. Sizlersiniz. Yarınlarımızdır” dedi…

Küçük soyadına yakışır şekilde, partisini mutlu sona ulaştıracağından emin adımlarla bu yolda yürürken, gerekirse bedel ödeyeceğini ama halka asla bedel ödettirmeyeceğine yeminli olduğunu vurguladı ve “Kimilerine göre ateş olan bu hedef, bizler için duru ışık olacaktır” dedi...

Müzakerelerde liderler arasında sonra doğru bir süreç yaşandığının açıkça görüldüğünü ifade eden Küçük, “Rum tarafı ısrarla çözümü sabote etmeye yönelik girişimleri vardır. Bu çerçevesinde UBP olarak Eroğlu’na desteğimiz devam etmektedir. UBP adadaki halk ve TC’nin meşru hak ve çıkarlarının korunması için ısrarını sürdürecektir” dedi...

Zor günlerden geçildiği, bir takım sıkıntıların yaşandığının doğru olduğunu ifade eden Küçük, “Geçici olduğuna inandığımız bu sorunların aşılmasında bilgi, tecrübe inancına sahip bir siyasi partiyiz. Önemli olan birlik ve beraberliğimizi üst seviyelere taşımaktır. KKTC’nin UBP’ye her zaman ihtiyacı vardır. Yakın tarihimiz bunun kanıtıdır. Bizim de siyaset tarihinde yerimizi almamız kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı..

Ortak paydanın halkın refah ve mutluluğu ise, demokratik kuralar içerisinde her türlü tepkiye hoş görü ile bakılması gerektiği üzerinde duran Başbakan Küçük, “Evimizde yapılan eleştirilere saygımız var. Ancak partiye zarar verecek her türlü hareketin karşısında kalkan olmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise Ulusal Birlik Partisi’ne üye yazılarak verdiği hizmeti, siyasi hayatının milletvekili olarak devam ettiği 34 yıl boyunca Ulusal Birlik Partililer ile sevgi ve saygı ile birbirlerine bağlanarak devam ettirdiklerini vurguladı.

Eroğlu, “UBP’nin zor günleri oldu. O günleri bir birimize olan sevgi ve saygı ile aşmasını bildik. En son parti başkanı olduğum gün, tek başımıza iktidarı yakaladık. Ben UBP’ye nice nice yılar diliyorum. Elbette partimize hizmet ederken, partimizin de bize layık gördüğü makamlar olmuştur. Bugün beni cumhurbaşkanı olarak alkışlıyorsunuz. Sizlere minnettarım. Siyasi hayatım boyunca cumhurbaşkanı oluncaya kadar hep UBP içerisinde birlik ve beraberlikten bahsettim. Karşılıklı sevgi ve saygı bağları ne kadar gelişirse, partinin o denli güçleneceğinden bahsettim” dedi...

Eroğlu, UBP gençliğinin Atatürk ve Anavatan Türkiye sevgisini taşımasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Çok partili parlamenter sistemde demokrasiden söz etmek için başka partilerin de yer almasının önemine işaret eden Eroğlu, cumhurbaşkanı olarak partiler arası diyaloğun sağlanmasından memnun olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, önümüzdeki günlerde meclisin gündemine gelecek olan Kıta Sahanlığı Sınırlandıra Anlaşması konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Eroğlu, “Cumhurbaşkanı olarak, geçmiş cumhurbaşkanlarının da yaptığı gibi devletin başı olarak bir anlaşma imzaladım. New York’t BM’de dünyanın merkezinin olduğu yerde imzalana anlaşmanın verdiği mesaj önemli. Hem KKTC’nin yalnız olmadığı ve egemen olduğunu” dünyaya gösterdik. Hem de Anavatan Türkiye’nin KKTC’yi tanıdığını dünyanın gözüne sokarak gösterdik. Bazı siyasi partilerin farklı kararlar almaları onların yetkileridir” dedi.

23 yıl genel başkanlığı yaptığı UBP’nin, cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti meclisinin adaylığını onayladığını anımsatan Eroğlu, tüm partililere teşekkür etti.

Halk adına müzakereleri sürdürürken, hükümetin desteğinin önemine vurgu yapan Eroğlu, Rum lider Hristofyas’ın toprak ve harita konusunda yaptığı açıklamalarına bir kez daha tepki gösterdi.

Hristofyas’ın bölge isimlerini vererek açıklama yapmasının yanlış olduğunu kendisine de ilettiğini hatırlatan Eroğlu, “BM kayıtlarına göre toprak ve harita konusu 4 veya 5’li zirvede ve görüşme tarihi belirlendiğinde bu konular karara bağlanır. Kimse rahtsız olmasın. Bu güne kadar hiç bunlar görüşülmedi. Müzakerelerde o noktaya gelinip gelinmeyeceğini göreceğiz” dedi…

Siyasi hayatını bu kadar uzun olmasının nedenini, UBP’yi sevmesi ve karşılığını da görmesi olarak açıklayan Eroğlu, halkın desteğinin eksilmemesinin, kendisini masada güçlendirdiğini vurguladı ve halkın isteği doğrultusunda bir anlaşma için çalıştığını sözlerine ekledi.