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ÜÇLÜ ZİRVE YAPILDI

Türkiye Afganistan Pakistan 6. Üçlü Zirvesi yapıldı.

ÜÇLÜ ZİRVE YAPILDI

Türkiye Afganistan Pakistan 6. Üçlü Zirvesi yapıldı.

03 Kasım 2011 Perşembe 11:44
ÜÇLÜ ZİRVE YAPILDI
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Türkiye Afganistan Pakistan 6. Üçlü Zirvesi  sonunda kabul edilen ortak açıklamada, güvenlik kurumları başta olmak üzere tüm kurumlar arasındaki temas ve işbirliğinin artırılacağı bildirildi.

Açıklamada, üçlü zirve sürecinin bugün her zamankinden daha çok amacına hizmet ettiği, samimi, hakiki ve kapsamlı bir görüş alışverişi ile anlaşmazlıkların çözümü için paha biçilmez bir platform sağladığı belirtildi.

Bu süreç kanalıyla diğer hususların yanı sıra güvenlik tehditlerini, sınırlamalarını ve terörizmle mücadele konularını ele almada somut yanıtlar geliştirmeye muktedir olunduğu vurgulanan açıklamada, kardeş ülkeler olarak özellikle ortak endişe kaynağı oluşturan acil konular çerçevesinde diyalog ve istişareleri sürdürme konusundaki kararlılık ifade edildi.

Bölgede güvenliğe yönelik sınırlamaların varlığına işaret edilen açıklamada, güvenliğe yönelik iyileştirmelerin müşterek çabalarla sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Bu bağlamda zirvenin ana odağının, güvenlik işbirliği olduğuna değinilen açıklamada, Afganistan Yüksek Barış Konseyi Başkanı Burhaneddin Rabbani'ye karşı yapılan ve aynı zamanda ülkedeki barış ve uzlaşma çalışmalarını da hedef alan hain saldırı kınandı.

Açıklamada, Rabbani suikastına ilişkin ulusal soruşturmalara katkıda bulunmak üzere bir işbirliği mekanizması kurulması konusunda mutabakata varıldığı, söz konusu mekanizmanın, saldırının gerçekleştiği yerde çalışmaya başlayacağı ve iki ülkenin kendi kanunları çerçevesinde yakın işbirliği içinde çalışacağı bildirildi.

Güvenlik kurumları başta olmak üzere, tüm kurumlar arasındaki temas ve işbirliğinin artırılacağı belirtilen açıklamada, Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ortak Tatbikat ve Kurs İcra Edilmesine Dair İşbirliği Protokolü ile Eğitim İşbirliği Protokolünün imzalanmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Dışişleri bakanlarının işbirliği ve istişareleri ilerletebilecek yolları ele almak üzere başkanlık edecekleri bir komisyonunun kurulacağı belirtilen açıklamada, üç ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin, gelişen işbirliğinin temel bir parçasını oluşturduğuna dikkati çekilerek, bu anlayışla üç ülke parlamentosunun dışişleri komisyonları ikinci ortak toplantısının 2012 yılının ilk yarısında yapılmasına yönelik niyet beyan edildi.

Ortak açıklamada, Pakistan'daki sel felaketi ile Van'daki deprem sonucu hayatını kaybedenler için duyulan üzüntü ifade edildi, bu konuda üç ülke halkının dayanışma göstermeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, üçlü zirve süreci çerçevesinde Doğal Afetlere Mukabele Ortak Masaüstü Tatbikatının, üç ülkeden uzmanların katılımıyla bu ay içerisinde düzenleneceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 03.11.2011 11:44
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAfganistanPakistanZirve
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