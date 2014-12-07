UBP'de Vekiller İstifa Mı Ediyor ?

UBP'DE İSTİFALAR DEVAM EDİYOR



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisinin olaylı MYK toplantısı sonrası başlayan istifa tepkileri oldukça çoğalmaya başladı. DPUG'den istifa eden Gazimağusa Milletvekili Dr.Ahmet Kaşif ve arkadaşlarının UBP'ye katılımı için yapılan MYK toplantısı sonrasında çıkan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Olaylı MYK toplantısı sonrası ilk istifa UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün kontenjanından Parti Meclsiine ve MYK'ya atanan Emekli Polis Subayı , Avukat Muhabbet Mevsimler'den gelmişti.



İSTİFALAR DEVAM EDECEK DEMİŞTİK



Gazeteniz Kıbrıs Manşet MYK toplantısı sırasında çıkan tartışmaları ilk olarak haber verirken , güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği bilgilerde olaya tepkilerin istifa boyutunda olacağı ve parti yönetiminden çok kişinin istifa edeceğini yazmıştı. Yine güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre haftaiçi çoğalacak istifaların başını UBP Lefkoşa ilçesi çekecek.



İSTİFALAR EN YAKINLARDAN



Olaylı MYK toplantısı sonrası UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün kontenjanından Parti Meclisine ve MYK'ya atanan Emekli Polis Subayı , Avukat Muhabbet Mevsimler'in istifası ile ateşlenen kıvılcım UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile devam edecek. İlçe Yönetim Kurulundan istifa edeceklerin başını Şöför okulları Birliği Başkanı da olan Barış Tilki çekecek. Barış Tilki'ye yakınlığıyla bilinen İşadamı Hakan Fellahoğlu ve arkadaşlarının da istifa etme eğiliminde oldukları söyleniyor.



MİLLETVEKİLLERİ NE DURUMDA



UBP Yeniiskele Milletvekili ve eski genel sekreter Nazım Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta katıldığı tv programında yaptığı açıklama ile istifacı vekillerin katılımına karşı olduğunu açıklmıştı. UBP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerin istifası sonrası Sucuoğlu'nun ve Çavuşoğlu'nun tepkisi merakla bekleniyor.





Son Güncelleme: 07.12.2014 17:00