UBP'de Sert Tartışma



UBP MYK'da SERT TARTIŞMALAR



Kıbrıs Manşet Özel Haber



DPUG'den istifa eden 3 milletvekilinin UBP'ye geçişi konusu olay olmaya devam ediyor. Bugün saat 11:00 de partiye katılacakları söylenen Dr.Ahmet Kaşif , Dr.Ergün Serdaroğlu ve Dr. Hamit Bakırcı'nın katılımını görüşmek üzere toplanan UBP MYK'sında çok sert tartışmalar yaşandı .



ÖZGÜRGÜN OLDU BİTTİYE GETİRMEK İSTİYOR



Kıbrıs Manşete konuşan güvenilir kaynaklar UBP MYK'sında 10 kişinin oy kullandığı toplantı sonucu 5 kişinin RED 3 kişininse çekimser oy kullanmasına karşın Genel Başkan Hüseyin Özgürgün'ün oy çokluğuyla katılımların kabul ettiğini açıklamak istemesi üzerine çok sert tartışmaların yaşandığını ve bu karara rağmen istifacı vekillerin UBP'ye katılımının kabulü halinde UBP Milletvekillerinin çok sert tepki koyacaklarını belirttiler.