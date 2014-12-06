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UBP'de Sert Tartışma

DPUG'den istifa eden milletvekillerinin UBP'ye katılımı nkonusudna sert tartışmalar yaşanıyor.

UBP'de Sert Tartışma

DPUG'den istifa eden milletvekillerinin UBP'ye katılımı nkonusudna sert tartışmalar yaşanıyor.

06 Aralık 2014 Cumartesi 12:40
UBP'de Sert Tartışma
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UBP MYK'da SERT TARTIŞMALAR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

DPUG'den istifa eden 3 milletvekilinin UBP'ye geçişi konusu olay olmaya devam ediyor. Bugün saat 11:00 de partiye katılacakları söylenen Dr.Ahmet Kaşif , Dr.Ergün Serdaroğlu ve Dr. Hamit Bakırcı'nın katılımını görüşmek üzere toplanan UBP MYK'sında çok sert tartışmalar yaşandı . 

ÖZGÜRGÜN OLDU BİTTİYE GETİRMEK İSTİYOR

Kıbrıs Manşete konuşan güvenilir kaynaklar UBP MYK'sında 10 kişinin oy kullandığı toplantı sonucu 5 kişinin RED 3 kişininse çekimser oy kullanmasına karşın Genel Başkan Hüseyin Özgürgün'ün oy çokluğuyla katılımların kabul ettiğini açıklamak istemesi üzerine çok sert tartışmaların yaşandığını ve bu karara rağmen istifacı vekillerin UBP'ye katılımının kabulü halinde UBP Milletvekillerinin çok sert tepki koyacaklarını belirttiler.

Son Güncelleme: 06.12.2014 12:47
Anahtar Kelimeler:
UBP MYKAhmet KaşifErgün SerdaroğluHamit BakırcıUbpye Katılım
Yorumlar
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vatanını seven biri 2014-12-06 14:21:54

uyan kıbrıs türk halkı uyan karşında dansözlük yapıyorlar çifttetelli yapıyorlar.dansözlerde parayı almazlar mı konuklardan öyle düşünün.halkın verdıgı vergilerden catır catır milletvekili maaşlarını alıyorlar bu insanlar ve halka kamburluktan başka bir icraatları yok.yeter artık yeter bu memleketin tadı tuzu kaçıyor .myk üyelerini tebrik ederim.bu 3 dansözede iyi kıvırmalar dilerim.

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