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UBP'de İstifalar Başladı

UBP'de bugün yapılan olaylı MYK sonrası istifalar gelmeye başladı.

UBP'de İstifalar Başladı

UBP'de bugün yapılan olaylı MYK sonrası istifalar gelmeye başladı.

06 Aralık 2014 Cumartesi 14:29
UBP'de İstifalar Başladı
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 UBP'DE OLAYLAR BÜYÜYOR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisinde bugün yapılan MYK toplantısı sırasında yaşanan tartışmalar sonucu partiden istifalar başladı.


KIBRIS MANŞET YAZMIŞTI

Olaylı MYK toplantısında istifacı milletvekillerinin partiye katılmasına oyçokluğuyla karşı çıkılmasına rağmen Genel Başkan Hüseyin Özgürgün tarafından oy çokluğu ile kabul edilmiştir şeklind eaçıklama yapmasına tepki koyan MYK üyelerinden sonra parti yetkililerinin istifa edebileceklerini ilk olarak Kıbrıs Manşet duyurmuştu.

MUHABBET MEVSİMLER İSTİFA ETTİ

Genel Başkan Hüseyin Özgürgün'e yakınlığı ile bilinen ve Genel Başkan kontenjanından Parti Meclsii ve MYK üyeliğine atanan Muhabbet Mevsimler Genel Başkan Hüseyin Özgürgün'ün anti demokratik tavrı karşısında tartışmaları üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı. 
Son Güncelleme: 06.12.2014 14:36
Anahtar Kelimeler:
Muhabbet MevsimlerHüseyin özgürgünUbp De Istifa
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