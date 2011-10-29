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Türkleri gönderip Ada’ya sığın!

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’la 30-31 Ekim’de New York’ta....

Türkleri gönderip Ada’ya sığın!

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’la 30-31 Ekim’de New York’ta....

29 Ekim 2011 Cumartesi 07:02
Türkleri gönderip Ada’ya sığın!
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BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’la 30-31 Ekim’de New York’ta yapılacak zirvesi öncesinde Milliyet’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Hristofyas’ın, adada yaşayan bir tek Türkiyeliye bile tahammülü olmadığını”, Hristofyas’ın, “Türkiyelileri gönderin, size yer kalır, sıkışırsınız” dediğini belirtti.

BENİ TAŞLARSINIZ: New York’taki zirveye iyi hazırlandıklarını anlatan Eroğlu, “Genel Sekreter’e bu görüşmelerin artık sonu olması gerektiğini söyledik. Görüşmeler 1968’den beri devam ediyor ama sonuç yok. Beni seçen halkın da beklentileri önemli.

Sadece Rum’u memnun edecek bir anlaşma için masada olsaydım beni taşlarsınız” dedi. NASIL ANLAŞACAĞIM?: Rum liderin Türkiyeli vatandaşlara yaklaşımını eleştiren Eroğlu, “Bir görüşmede, ‘Karadenizliler Hala Sultan’a gitmek istiyor. Geçişlerine izin ver’ dedik. Hristofyas, ‘Başıma bela mı getireceksiniz. Bunu yaparsam beni taşlarlar’ dedi. Hristofyas bunu bile hazmedemezse nasıl anlaşayacağım?” dedi. Hristofyas yeni kurulacak devlette Kıbrıs Türk nüfusun 4’te 1 olmasını şart koşuyor.

TAVŞAN ÇIKARMAK ZOR: “Rumların ne istediklerini biliyorum. Halkımın isteklerini umursamasam anlaşmayı imzalarım.Tavşanı New York’ta şapkadan çıkarmak zor.”

MECBURUZ DEMEYELİM: “Çözüme mecburuz açıklamaları Rum’u etkiliyor. Bu Rumları ‘ne kadar kaparsak kardır’ mantığına itiyor” dedi. Çözüm çiftlikte aranacak Kıbrıslı liderleri dünyadan izole edilerek yapılacak görüşmeler, Long Island ’daki 400 dönümlük arazi içerisinde uluslararası dayanışmayı destekleyen Greentree Vakfı ’na ait bir çiftlik evinde yapılacak.

Görüşmelerde al-ver sürecinin yapılacağı hatta, gerektiği durumlarda Türkiye ’den veya Yunanistan’dan diplomatların da görüşmelere katılacağı ifade ediliyor. Eroğlu ile Hristofyas bugüne kadar 82 görüşme yaptı.

Son Güncelleme: 29.10.2011 07:02
Anahtar Kelimeler:
KıbrısTÜRKHristofyasDimitrisNewYorkAda
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