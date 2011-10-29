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Türkiye Cumhuriyeti'nin 88.Yılı Kutlu Olsun

Anavatanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 88. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın kıvancını yaşıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 88.Yılı Kutlu Olsun

Anavatanımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 88. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın kıvancını yaşıyor

29 Ekim 2011 Cumartesi 11:44
Türkiye Cumhuriyeti'nin 88.Yılı Kutlu Olsun
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Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 88nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. Türkiye’de ardı ardına gelen felaketlerin büyük acısı içerisinde yaşanan bu önemli günde güçlü bir

devlete sahip olmanın ehemmiyeti ile birlikte her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma şartı da ortaya çıkmıştır.

Kanlı terör örgütünün vahşi ve hain saldırılarında şehit verdiğimiz kardeşlerimizin büyük acısı, Van ilimizde meydana gelen deprem felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın ateşi ile yüreklerimizi kavuran bir

yangına dönüşmüştür. Bu yangın ancak ve sadece devlet eli ile

söndürülebilir; şehitlerin intikamı alınır, terörün kökü kazınırsa, depremin yaraları acilen sarılır, ihmal ve usulsüzlük yapanlar bir an evvel cezalandırılırsa o zaman aziz milletimizin

yüreğindeki yangına su serpilmiş olur. Ulu önder Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının arkalarında büyük Türk milletinin desteği ile kurdukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yangını söndürecek

güçtedir. Bu büyük devlet basiretsiz ellerde zayıflamamalı, bebek katili, eli kanlı, bölücü eşkıyanın kuduz enikleri sağda solda salyalarını akıtmaya devam edememeli, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde

oynanan sinsi senaryoların psikolojik baskısı altındaki   Mehmetçiğim hain pusularda daha başka şehitler vermemeli ve milletimin canını, malını hiçe sayarak sömüren asalakların yaptıkları yanlarına kar

kalmamalıdır.

 Genç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anası, varlığının teminatı Türkiye Cumhuriyeti’nin 88nci yaşı kutlu olsun. Bu bayramı bize yaşatan , muhteşem bir eseri canları pahasına, yokluklara rağmen

vücuda getirmiş ecdadımız, başta Mustafa Kemal Atatürk , silah ve dava arkadaşlarına, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunar, şehitlerimizi rahmetle anar, manevi huzurlarında söz veririz ;

Kurduğunuz laik, demokratik, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyetini hep savunacak, koruyacak ve yaşatacağız.

Son Güncelleme: 29.10.2011 11:44
Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetKutlamaAnavatanKuruluş
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