TBMM’de Milletvekillerine Tablet

SEKRETER VE DANIŞMANLARA İSE MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VERİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekillerine ''tablet'' bilgisayar verirken, bürolarındaki bilgisayarları da yeniledi.

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanlığı, Türk Telekom ile yaptığı anlaşmayı yeniledi. Bu anlaşma kapsamında; 550 milletvekiline ''tablet'' bilgisayar alındı. Yapılan anlaşma nedeniyle tablet bilgisayarlara ücret ödenmedi.

Milletvekillerinin bürolarında sekreter ve danışmanların kullandığı masa üstü bilgisayarlar da yenilendi. 550 masa üstü bilgisayar, milletvekili bürolarına konuldu.

Meclis, Türk Telekom ile yaptığı anlaşmayla, sabit telefonlarla yapılan görüşme ücretlerinden yıllık 1.2 milyon lira tasarruf sağladı. Bu anlaşma; şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası görüşmeleri kapsıyor.