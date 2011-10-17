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Sonay Adem Nereye Koşuyor

Meclis'te yaptığı konuşmada adres şaşırtma yapıp sallamaya devam ediyor

Sonay Adem Nereye Koşuyor

Meclis'te yaptığı konuşmada adres şaşırtma yapıp sallamaya devam ediyor

17 Ekim 2011 Pazartesi 16:41
Sonay Adem Nereye Koşuyor
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SONAY ADEM NEREYE KOŞUYOR.

CTP Gazimağusa Milletvekili Sonay ADEM geçen hafta meclis kürsüsünden yaptığı konuşma esnasında Cumhurbaşkanı Derviş EROĞLU'nun şahsi hesaplarıyla ilgili açıklamalarının deprem etkisi sürerken kaynağını açıklamamaya devam ediyor. Bununla beraber yasadışı bir şekilde elde edilen bilgi ve belgelerin kaynağını açıklamamakla adli ve hukuki soruşturmaya engel olan Adem, bugün yine Meclis Kürsüsünden başka bir iddiayı ortaya atarak kendisine daha yeni bilgi ve belgelerin de ulaştığını ve yakında bunları da açıklayacağını ileri sürdü. Sonay Adem bir milletvekili olarak gizlilik içerisinde olması gereken ve yasalarla ciddi şekilde korunan bilgileri gayrı yasal bir şekilde elde ederek veya elde ettirerek suç işlenmesine teşvik etmeye ve suçu işleyenleri koruyarak ne yapmak istemektedir.

HÜKÜMET SUSKUN

Öte yandan sorumlular hakkında derhal soruşturma açılacak , bilgi ve belgeler Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından derhal isteneceğini açıklayan Başbakanlık , daha sonra sadece belgelerin başbakanlık tarafından elde edilmediğini söylemekle olayları geçiştirdi.Şimdi gözler suspus olan yetkililerde....

Son Güncelleme: 17.10.2011 16:41
Anahtar Kelimeler:
KıbrısSiyasetBAŞBAKANManşetCumhurbaşkanıHSBCSonay AdemMüsteşar
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