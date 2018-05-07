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Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Orhan Erönen, hükümetin gerekli düzenlemeleri ivedi olarak Cumhuriyet Meclisi gündemine getirmesini talep etti.

Sol Hareket, vicdani ret hakkının tanınmasını isteyerek, hükümete mevcut yasanın ve yapının değişmesi için çağrıda bulundu. 

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Orhan Erönen, hükümetin gerekli düzenlemeleri ivedi olarak Cumhuriyet Meclisi gündemine getirmesini talep etti.

Sol Hareket, vicdani ret hakkının tanınmasını isteyerek, hükümete mevcut yasanın ve yapının değişmesi için çağrıda bulundu. 

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:09
Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Orhan Erönen, hükümetin gerekli düzenlemeleri ivedi olarak Cumhuriyet Meclisi gündemine getirmesini talep etti.

SOL HAREKET’TEN HÜKÜMETE ÇAĞRI: “VİCDANİ RET HAKKINI TANIYIN”

Sol Hareket, vicdani ret hakkının tanınmasını isteyerek, hükümete mevcut yasanın ve yapının değişmesi için çağrıda bulundu. 

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Orhan Erönen, hükümetin gerekli düzenlemeleri ivedi olarak Cumhuriyet Meclisi gündemine getirmesini talep etti.
Haluk Selam Tufanlı ile Murat Kanatlı’nın askeri mahkemelerin bağımsızlığı konusunda Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunduğunu, bunun reddedildiğini kaydeden Erönen, “Askeri Mahkeme’de görüşülecek duruşmaya Halil Karapaşaoğlu’nun da dahil olmasıyla üç kişiye, vicdani ret hakkını kullandıkları ve askeri seferberliği yerine getirmedikleri sebebiyle dava okunacak olması kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.
“Murat ve Haluk’u daha önce hapseden yasa değişmiş değildir” de diyen Orhan Erönen, “Silah tutmanın doğallığını savunan, sistemin parçası olmak istemeyen, silaha değil insana ve doğaya sarılmayı tercih eden, vicdanı hür bir şekilde en doğal hakkını talep eden arkadaşlarımıza okunacak davanın takipçisiyiz. Yanlarındayız” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
SolHareketHükümetçağrısı
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