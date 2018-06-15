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Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir

Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir

15 Haziran 2018 Cuma 15:41
Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir

Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir

Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Başkanı Ahmet Alasya'nın duyurusunun ardından KIBRIS MANŞET'in haberiyle gündeme gelen Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Binasının işgali üzerine KIBRIS MANŞET'e açıklama yapan Okyay Sadıkoğlu olaydan haber sonrasında haberdar olduğunu söyledi.

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Demokrat Parti içerisinde Milliyetçi Kesimin öncülerinden olan DP Genel Başkan Yardımcısı Okyay Sadıkoğlu bu tavrı kabul etmemiz mümkün değildir,genel başkan Serdar Denktaş’ın olaya müdahale etmesini bekliyoruz dedi.
DP Genel Başkan Yardımcısı Okyay Sadıkoğlu,  bu olay karşısında zaten CTP adayını destekleme kararını benimsemeyen birçok partilimiz tahmin ederim ki Mahmut Özçınar lehine oy kullanacaktır diyerek Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Binasına yapılan işgalin kabul edilemez olduğunu ve ittifakın ters tepeceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Okyay SadıkoğluDemokrat PartiDp Güzelyurt Ilçe Binası
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