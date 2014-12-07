Özgürgün Kimin Kararını Uyguladı

ÖZGÜRGÜN TALİMATI KİMDEN ALDI ?
Yenidüzen'den Mert Özdağ'a konuşan , Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisinden istifa eden Emekli Polis Subayı , Avukat Muhabbet Mevsimler istİfacı vekillerin UBP'ye katılma kararının kime ait olduğunu sorguladı .
HEDEF HÜKÜMET KRİZİ
Mevsimler iddialarının devamında istifacı 3 milletvekilinin UBP'ye katılımının yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaratılmak istenen hükümet krizi olduğunu söyledi . Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hükümet krizi yaratıp Ulusal Birlik partisinin iktidarda olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini geçirmek için Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu tarafından Hüseyin Özgürgün'ün yönlendirildiğini iddia eden Mevsimler , bu gibi davranışların muhalefet adabına yakışmadığını söyledi.
"30 PARTİ GEZEN KAŞİF'le Mİ MUHALEFET YAPACAKSINIZ ? "
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisinden istifa eden Emekli Polis Subayı , Avukat Muhabbet Mevsimler , 30 parti gezen Milletvekilleriyle muhalefet yapılamayacağını , buna parti tabanının da karşı olduğunu belirtirken Genel Başkan Hüseyin özgürgün'ün herkese ve herşeye rağmen katılımı kabul etme talimatını kimden aldığını açıklamasını talep etti. Mevsimler'in "Bu adamları partiye almanın amacı nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümeti zora sokmak mı hedefleniyor? Çıkıp açıklasınlar, Özgürgün bu adamları partiye alma talimatını kimden aldı, çıkıp açıklasın..." diye devam eden sorusu cevap bekliyor .
Yenidüzen'den Mert Özdağ'a konuşan , Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisinden istifa eden Emekli Polis Subayı , Avukat Muhabbet Mevsimler istİfacı vekillerin UBP'ye katılma kararının kime ait olduğunu sorguladı .
HEDEF HÜKÜMET KRİZİ
Mevsimler iddialarının devamında istifacı 3 milletvekilinin UBP'ye katılımının yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaratılmak istenen hükümet krizi olduğunu söyledi . Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hükümet krizi yaratıp Ulusal Birlik partisinin iktidarda olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini geçirmek için Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu tarafından Hüseyin Özgürgün'ün yönlendirildiğini iddia eden Mevsimler , bu gibi davranışların muhalefet adabına yakışmadığını söyledi.
"30 PARTİ GEZEN KAŞİF'le Mİ MUHALEFET YAPACAKSINIZ ? "
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisinden istifa eden Emekli Polis Subayı , Avukat Muhabbet Mevsimler , 30 parti gezen Milletvekilleriyle muhalefet yapılamayacağını , buna parti tabanının da karşı olduğunu belirtirken Genel Başkan Hüseyin özgürgün'ün herkese ve herşeye rağmen katılımı kabul etme talimatını kimden aldığını açıklamasını talep etti. Mevsimler'in "Bu adamları partiye almanın amacı nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümeti zora sokmak mı hedefleniyor? Çıkıp açıklasınlar, Özgürgün bu adamları partiye alma talimatını kimden aldı, çıkıp açıklasın..." diye devam eden sorusu cevap bekliyor .
Son Güncelleme: 07.12.2014 20:03