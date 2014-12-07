Özgürgün Kimin Kararını Uyguladı

HEDEF HÜKÜMET KRİZİ





Mevsimler iddialarının devamında istifacı 3 milletvekilinin UBP'ye katılımının yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yaratılmak istenen hükümet krizi olduğunu söyledi . Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hükümet krizi yaratıp Ulusal Birlik partisinin iktidarda olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini geçirmek için Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu tarafından Hüseyin Özgürgün'ün yönlendirildiğini iddia eden Mevsimler , bu gibi davranışların muhalefet adabına yakışmadığını söyledi.



"30 PARTİ GEZEN KAŞİF'le Mİ MUHALEFET YAPACAKSINIZ ? "





"Bu adamları partiye almanın amacı nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümeti zora sokmak mı hedefleniyor? Çıkıp açıklasınlar, Özgürgün bu adamları partiye alma talimatını kimden aldı, çıkıp açıklasın..." diye devam eden sorusu cevap bekliyor .