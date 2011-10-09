Öcalan serbest kalmazsa barış olmaz!

Aralarında Genel Başkan Demirtaş ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da yer aldığı BDP’li bir grup Dağkapı Meydanı’nda, Bursa’nın Gemlik ilçesinde "Büyük Gemlik Yürüyüşü" adı altında yapılmak istenen yürüyüşün, valilik tarafından yasaklanmasını protesto için oturma eylemi yaptı.



Demirtaş, eylem öncesi yaptığı açıklamada, insanların yaşamını yitirmemesi için meydanlarda olduklarını ifade ederek, bunu kimseye zarar vermek veya gerginlik çıkarmak amacıyla yapmadıklarını söyledi.



Ülkeye barış gelmesi için yollara döküldüklerini, bu uğurda dövülüp, hakarete uğradıklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Her türlü engele rağmen seçime, siyasete girdik, saldırılara uğradık,kırıma uğradık. AK Parti gerçekten bizim kadar akan kanın durmasını istiyorsa, barışı gerçekleştirmek için daha fazla çaba sarf etmek zorundadır. Bugün artık barışa giden en önemli yol, İmralı’dan geçiyor. AK Parti bunu biliyordu, geçmişte kabul etmişti, görüşmeler sürdürüyordu. Bize ’kim oluyorsunuz’ diyenlere belirtiyoruz, siz kendinizi koruyamıyorsunuz, biz sizi korumaya çalışıyoruz. Bunu anladığınız zaman bu ülkeye barış gelecek, bunu yapmaya çalışıyoruz. Öcalan, İmralı’da tutulduğu sürece biz bu ülkede çözüm adına ne kadar çaba sarf edersek edelim, bunu gerçekleştirmek zor olacak, imkansız olacaktır. Bunun için ’Öcalan’ın özgülüğünün tartışılmasının, önünün açılmasının günü gelmiştir’ diyoruz.



Bundan sonra kimse çağrılarını BDP’ye yapmasın, AK Parti’ye yapsın. Barışa giden yolu kim tıkamışsa o açmalıdır. Çağrılar AK Parti’ye yapılırsa ve bu çağrılara cevap verirse, biz her zamanki gibi fedakar duruşumuzu sergileyeceğiz, barış için çaba sarf edeceğiz. Bugün de akşama kadar burada oturarak, böylesi bir süreçte teslim alınamayacağımızı göstermek istiyoruz."



Konuşmanın ardından grup oturma eylemi başlattı.