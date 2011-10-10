Mısır'da olaylar büyüyor: En az 24 ölü

'in görevden ayrılmasına neden olan ayaklanmadan bu yana meydana gelen en şiddetli olay olarak gösteriliyor. Bugün gündüz başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden olaylar, Hüsnü Mübarek görevden ayrılmasına neden olan ayaklanmadan bu yana meydana gelen en şiddetli olay olarak gösteriliyor.

Protesto, Mısır devlet televizyonu binası önünde düzenlenen oturma eylemiyle başladı. Ancak eylemin şiddete dönüşmesi üzerine Mısır hükümeti, 1,000'den fazla güvenlik görevlisi ve zırhlı araçlarla önlem almaya çalıştı.





Protestonun şiddete nasıl döndüğü henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili rivayetler muhtelif. Ordunun protestoculara ateş açması sonucu can kayıplarının meydana geldiği öne sürülürken, sivil giyimli ve Müslüman olduğu iddia edilen bir grubun protestoculara saldırdığını iddia edenler de var.

Bazı görgü tanıkları da protestocuların güvenlik güçlerine saldırarak, bazılarının silahlı aldıklarını ve etrafa ateş açmalarının ardından çatışma çıktığını ifade etti.

Mısır'da Mübarek'in devrilmesinden bu yana Hıristiyanlara yönelik saldırılar artmış durumda. Hıristiyanlar, Mısır'da şu anda yönetimi elinde tutan orduyu bu saldırılar karşısında pasif olmakla suçluyor.

MISIR'DA TANSİYON YÜKSEK

Mısır hükümeti olayların ardından itidal çağrısı yaparken, halktan tahriklere kapılmamasını istedi. Yetkililer, yaşanan olayların dini bir niteliğinin olmadığını vurgulayarak tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Ayrıca Mısır Ulusal Adalet Komitesi yarın olağanüstü toplanma kararı aldı. Başbakanlık'ta yapılacak toplantıya Hıristiyan azınlık temsilcileri de katılacak.

Kıptiler, Mısır'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Mısır'ın güneyinde yer alan Esvan eyaletinde bulunan bir kiliseye 30 Eylül tarihinde saldırı düzenlendi. Kilise, bu saldırıda yıkıldı. Saldırı, Esvan Valisi Mustafa el-Seyed'in kilisenin gerekli izinler alınmadan inşa edildiği yönündeki açıklamasının üstüne geldi. Kıptiler, el-Seyed'in istifa etmesini istiyor ve devlet televizyonunu da provokatif yayınlar yapmakla suçluyor.