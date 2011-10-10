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Mısır'da olaylar büyüyor: En az 24 ölü

Mısır'da Hıristiyan Kıpti azınlığın geçtiğimiz günlerde kiliseye yönelik saldırıyı protestosunda olaylar çıktı

Mısır'da olaylar büyüyor: En az 24 ölü

Mısır'da Hıristiyan Kıpti azınlığın geçtiğimiz günlerde kiliseye yönelik saldırıyı protestosunda olaylar çıktı

10 Ekim 2011 Pazartesi 07:19
Mısır'da olaylar büyüyor: En az 24 ölü
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Mısır'da Hıristiyan Kıpti azınlığın geçtiğimiz günlerde bir kiliseye yönelik saldırıyı protestosunda olaylar çıktı. Sağlık Bakanlığı, Kahire'de çıkan olaylarda en az 24 kişi hayatını kaybettiğini ve 200'ün üzeride kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bugün gündüz başlayan ve gece saatlerine kadar devam eden olaylar, Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılmasına neden olan ayaklanmadan bu yana meydana gelen en şiddetli olay olarak gösteriliyor. 
 
Protesto, Mısır devlet televizyonu binası önünde düzenlenen oturma eylemiyle başladı. Ancak eylemin şiddete dönüşmesi üzerine Mısır hükümeti, 1,000'den fazla güvenlik görevlisi ve zırhlı araçlarla önlem almaya çalıştı.

 
Protestonun şiddete nasıl döndüğü henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili rivayetler muhtelif. Ordunun protestoculara ateş açması sonucu can kayıplarının meydana geldiği öne sürülürken, sivil giyimli ve Müslüman olduğu iddia edilen bir grubun protestoculara saldırdığını iddia edenler de var.   
 
Bazı görgü tanıkları da protestocuların güvenlik güçlerine saldırarak, bazılarının silahlı aldıklarını ve etrafa ateş açmalarının ardından çatışma çıktığını ifade etti.
Mısır'da Mübarek'in devrilmesinden bu yana Hıristiyanlara yönelik saldırılar artmış durumda. Hıristiyanlar, Mısır'da şu anda yönetimi elinde tutan orduyu bu saldırılar karşısında pasif olmakla suçluyor.
 
MISIR'DA TANSİYON YÜKSEK
 
Mısır hükümeti olayların ardından itidal çağrısı yaparken, halktan tahriklere kapılmamasını istedi. Yetkililer, yaşanan olayların dini bir niteliğinin olmadığını vurgulayarak tansiyonu düşürmeye çalışıyor.
 
Ayrıca Mısır Ulusal Adalet Komitesi yarın olağanüstü toplanma kararı aldı. Başbakanlık'ta yapılacak toplantıya Hıristiyan azınlık temsilcileri de katılacak.
 
Kıptiler, Mısır'ın 80 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Mısır'ın güneyinde yer alan Esvan eyaletinde bulunan bir kiliseye 30 Eylül tarihinde saldırı düzenlendi. Kilise, bu saldırıda yıkıldı. Saldırı, Esvan Valisi Mustafa el-Seyed'in kilisenin gerekli izinler alınmadan inşa edildiği yönündeki açıklamasının üstüne geldi. Kıptiler, el-Seyed'in istifa etmesini istiyor ve devlet televizyonunu da provokatif yayınlar yapmakla suçluyor.
Son Güncelleme: 10.10.2011 07:19
Anahtar Kelimeler:
MısırHıristiyan KaptiKahire
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