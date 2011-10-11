Meclisteki ‘GAY’lar kimliğini açıklasın.

Hakan Taş, ‘Siyasetçiler ve sanatçılar eşcinsel kimliğini açıklamalı’ dedi

Önce ailesi tarafından dışlandı



1966 yılında Erzincan’da doğdu. Babası Almanya’ya giden ilk işçilerdendi. 14 yaşında o da ailenin diğer fertleriyle Almanya’ya gitti. 18 yaşında eşcinsel olduğunu açıkladı. Önce ailesi, ardından Almanya’da yaşayan Türkler, son olarak da hem Türk, hem de eşcinsel olduğu için Almanlar tarafından dışlandı. Kısa hayat öyküsü böyle Hakan Taş’ın. Ama o hiç yılmadı. Hayatı hep mücadeleyle, ayrımcılığa karşı yürüttüğü çalışmalarla geçti. Ve sonunda, 18 Eylül’de yapılan seçimlerde, Berlin Eyalet Meclisi’ne giren ilk Türk kökenli eşcinsel milletvekili oldu.



Birazcık medeni cesaret göstersinler



Eşcinsellerin her alanda kendilerini göstermeleri gerektiğini vurgulayan Hakan Taş, Türkiye’ye de mesaj gönderdi: “İnanıyorum ki, Türkiye’deki belediye meclislerinde ya da TBMM’de görev yapan, henüz bunu açıklamamış eşcinsel milletvekilleri var. Sanatçılar ve siyasetçiler, eşcinsel kimliklerini açıklamalılar. Eğer medeni cesaret göstererek açıklarlarsa, toplum içindeki eşcinselliğe bakış açısı olumlu yönde değişecektir.”