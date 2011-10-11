Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Meclisteki ‘GAY’lar kimliğini açıklasın.

Berlin Eyalet Meclisi’ne giren ilk Türk kökenli eşcinsel milletvekili Hakan Taş

Meclisteki ‘GAY’lar kimliğini açıklasın.

Berlin Eyalet Meclisi’ne giren ilk Türk kökenli eşcinsel milletvekili Hakan Taş

11 Ekim 2011 Salı 09:04
Meclisteki ‘GAY’lar kimliğini açıklasın.
banner238

Hakan Taş, ‘Siyasetçiler ve sanatçılar eşcinsel kimliğini açıklamalı’ dedi

Önce ailesi tarafından dışlandı  

1966 yılında Erzincan’da doğdu. Babası Almanya’ya giden ilk işçilerdendi. 14 yaşında o da ailenin diğer fertleriyle Almanya’ya gitti. 18 yaşında eşcinsel olduğunu açıkladı. Önce ailesi, ardından Almanya’da yaşayan Türkler, son olarak da hem Türk, hem de eşcinsel olduğu için Almanlar tarafından dışlandı. Kısa hayat öyküsü böyle Hakan Taş’ın. Ama o hiç yılmadı. Hayatı hep mücadeleyle, ayrımcılığa karşı yürüttüğü çalışmalarla geçti. Ve sonunda, 18 Eylül’de yapılan seçimlerde, Berlin Eyalet Meclisi’ne giren ilk Türk kökenli eşcinsel milletvekili oldu. 

Birazcık medeni cesaret göstersinler 

Eşcinsellerin her alanda kendilerini göstermeleri gerektiğini vurgulayan Hakan Taş, Türkiye’ye de mesaj gönderdi: “İnanıyorum ki, Türkiye’deki belediye meclislerinde ya da TBMM’de görev yapan, henüz bunu açıklamamış eşcinsel milletvekilleri var. Sanatçılar ve siyasetçiler, eşcinsel kimliklerini açıklamalılar. Eğer medeni cesaret göstererek açıklarlarsa, toplum içindeki eşcinselliğe bakış açısı olumlu yönde değişecektir.”

Son Güncelleme: 11.10.2011 09:04
Anahtar Kelimeler:
Hakan TaşEşcinselGay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim