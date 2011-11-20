Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Meclis’e “çok gizli” ibaresi ile gönderilmiş belgelerin deşifre edilmesinin yanlış bir tutum olduğunu belirtti.

Denktaş yazılı açıklamasında, dün bir yerel gazetede, “BM artık rakam istiyor” manşeti ile çıkan haberi, “ Kıbrıs sorununun son aşamaya geldiği bir dönemde işlenmiş olması nedeniyle oldukça dikkat çekici” olarak değerlendirdi.

Denktaş, görüşmelerde taraflarca kabul edilmiş olan “gizlilik” ilkesine de işaret ederek şunları kaydetti:

“Yıllardan beridir Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne ‘çok gizli’ kayıdı ile gönderilen belgelerin bu şeklide deşifre edilmiş olması ve üstelik bunun bu belgeleri korumakla mükellef Meclis Başkan Yardımcısı tarafından kullanılmış olması konuyla ilgili açıklama yapmamız gereğini ortaya çıkartmıştır.

GÖRÜŞMELERDEKİ ‘GİZLİLİK İLKESİ’…

Siyaseten Cumhurbaşkanı’na karşı olmak ve onun siyasetini eleştirmek hakkına elbet her vatandaş sahiptir. Ancak gerek görüşmelerde taraflarca kabul edilmiş olan ‘gizlilik’ ilkesi nedeniyle gerekse Meclise ‘çok gizli’ ibaresi ile gönderilmiş belgelerin kamuoyu ile bu şekilde paylaşılması nedeniyle bu tutumun yanlışlığını kamuoyu ile paylaşmak durumundayız.”

“OLAY FARZIN ÖTESİNE GEÇEREK…”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, görüşmeci heyetin bu haber nedeniyle BM önünde zor durumda kalacağını ifade ederek, “Bu haber ile murad edilen, Cumhurbaşkanı Eroğlu ve ekibini eleştirmek olsa bile olay farzın ötesine geçerek heyetimizin zor durumda kalmasını sağlamaktan öte bir işe yaramayacaktır.

Ne Meclis Başkan Yardımcısı Sn Yektaoğlu’nun ne de gazeteci arkadaşımız Cenk Mutluyakalı’nın böyle bir niyetle hareket etmediğini düşünmekle birlikte, içinden geçmekte olduğumuz süreçte bu tür hataların yapılmaması gerektiğinin altını çizeriz” dedi.