Meclis taburuna yol göründü

Meclis’te görevli tabur 1 Ocak 2015 itibariyle kaldırılıyor. Meclis’i kendi güvenlik birimi koruyacak.



Resmi tören ve karşılamalar için Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı’ndan askeri personel görev yapacak.



Hükümetin sivilleşme adımlarının ardından TBMM kampusü içindeki varlığı yeniden tartışmaya açılan askeri tabura, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve AK Partili TBMM Başkanvekilleri Sadık Yakut ile Mehmet Sağlam imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi ile “yol göründü”. 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle Meclis ve bağlı birimlerinin güvenliği Meclis’in kendi güvenlik müdürlüğünce yerine getirilecek. Bu tarihe kadar Genelkurmay Başkanlığı’nca tahsis edilen ve halen TBMM kampüsü içinde görev yapan askeri birlik ile İçişleri Bakanlığı’nca tahsis edilen polis kuvveti mevcut haliyle çalışmalarını sürdürecek.



Meclis’in kendi güvenlik birimince korunmaya başlamasının ardından TBMM’deki resmi tören ve karşılamalar için ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı’ndan personel temin edilecek. Düzenlemeye göre TBMM Başkanı’nın emrindeki Güvenlik Müdürlüğü personelinin mesleğe alınması, yetiştirilmeleri, çalışma usul ve esasları Meclis Başkanlık Divanı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek. TBMM’de görev yaptığı sürece askeri personel Meclis Başkanı’nın emrinde görev yapacak.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in talimatıyla hazırlanan teklifin muhalefet partilerinin görüşüne de sunulan taslak halinde, Meclis Başkanlığı’na ait ve bağlı tüm her alanda güvenliğin Genelkurmay Başkanlığı’nca tahsis edilecek askeri bir birlik ile İçişleri Bakanlığı’nca tahsis edilecek bir polis kuvveti tarafından sağlanmasına ilişkin mevcut yasa hükmü aynen korunuyordu.